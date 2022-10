Částečná i úplná uzavírka se do čtvrtka 27. října týká části ulice Palackého, Horní náměstí, a to chodníků i parkoviště, ulice Petra Bezruče, Antonína Dvořáka, Větrná a 28. října. Po etapách se zde bude frézovat povrch komunikací a pokládat nové asfaltové vrstvy.

Do 15. prosince se prodlouží uzavírka části ulice Průmyslová s odbočkami do ulic 28.října a Korejská. Úplně uzavřený bude od 24. do 28. října jeden jízdní pruh na Mírovém náměstí, a to od křižovatky s ulicí Smetanova za přechod pro chodce. Stavební práce budou pokračovat také na dokončení stavby v ulici Kamenná od Dolního náměstí po křižovatku s ulicí Smetanova, konečný termín je stanovený na 15. prosince.