Když Petr Nosek z Liberecka stavěl dům, čekal na vydání stavebního povolení necelé dva měsíce. Úřad byl ve městě a stačily mu jen dvě návštěvy. „Nejdřív jsem si zjistil, co všechno pro stavební povolení potřebuji. Při druhé návštěvě už jsem jen dodal, co je potřeba a čekal na vydání povolení. Bylo to rychlé a dostupné,“ popsal Nosek.

Asi tak nějak by mělo vypadat stavební řízení v ideálním případě. Ne vždy tomu tak je a jsou případy, kdy lidé kvůli zdlouhavým procesům čekají i rok. To by se teď mělo změnit. Na začátku dubna předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj k připomínkovému řízení novelu stavebního zákona, která má vydání stavebního povolení ještě víc zjednodušit.

„Jeden úřad, jedno podání, jedno razítko,“ představil novelu resort a současně zdůraznil, že chce ve spolupráci se samosprávami a kraji tímto krokem změnit nový stavební zákon a zachovat stavební úřady na místní úrovni, kde rozhodují se znalostí prostředí.

„Naším cílem je, aby bylo stavební řízení předvídatelné a dokázalo se pružně přizpůsobit různým typům staveb a především pak aby stavebník jednal pouze s jedním úřadem, a to nejlépe elektronicky. Není možné, aby lidé v jednadvacátém století čekali s papíry v ruce ve frontě na úřadě a trávili tím svou dovolenou, jak tomu mnohokrát bývá. To je holý nesmysl,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Jenže starostové obcí jsou přesvědčeni, že to, co ministerstvo deklaruje, návrh novely nepřináší. Spíše naopak. Vadí jim zejména plánované zrušení stavebních úřadů. V Libereckém kraji jich má zaniknout patnáct ze současných pětatřiceti. Čtyři na Českolipsku, tři na Liberecku, jeden na Turnovsku, čtyři na Jablonecku a tři na Frýdlantsku.

„Došlo by přesně k opačné situaci, kdy by vznikla velká území a dostupnost stavebního řízení se významně omezila a tím i dostupnost veřejných služeb,“ myslí si hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Kraj s podporou starostů všech dotčených obcí, ve kterých mají stavební úřady zaniknout, chce vyzvat vládu, aby tento krok nečinila. Současně přitom zdůrazňují, že tímto rozhodnutím by vláda porušila své vlastní programové prohlášení, v němž deklaruje zachování všech stavební úřadů na místní úrovni.

„Příliš nerozumíme tomu, proč vláda vedle změny procesu, tedy všech těch kroků, které mají směřovat ke zrychlení stavebního řízení, chce zároveň rozhodovat o zrušení stavebních úřadů. Myslíme si, že to je věc, která by se měla odehrát až ve chvíli, kdy se stavební řízení skutečně zrychlí, kdy bude digitalizováno, kdy budou zjednodušeny procesy. Teprve potom by se mělo rozhodnout, v jakém členění dávají stavební úřady smysl,“ podotkl hejtman.

Starostové dotčených obcí také poukazují na to, že zrušení úřadů by často zmiňovanou finanční úsporu nepřineslo. Úředníci by přešli na jiné úřady nebo zůstali v obcích na jiné agendě a muselo by se vyřešit, kdo za ně práci odvede na stavebních úřadech, které by zůstaly.

Podle starostů nemají současní pracovníci malých stavebních úřadů zájem přecházet do větších měst, a tak by se museli přijímat noví zaměstnanci, kteří by měli agendu na zrušeném území vykonávat. „15 rušených úřadů z 35 stávajících je velké sousto. Když mluvím za oblast Hodkovic a celého Podještědí, tak celé Podještědí a jižní část by o své stavební úřady přišlo. Fungující digitalizace je na hony daleko, všichni v regionu by to měli hodně ztížené. Nejdřív by se mělo stavební řízení zjednodušit a teprve pak se může počet úřadů redukovat. Ale ne obráceně,“ kritizovala starostka Hodkovic nad Mohelkou Markéta Khauerová.

Dle starostů se zpomalí řízení i dostupnost, neboť stavebník často konzultuje se stavebním úřadem ještě před zahájením. Mohly by přibývat i černé stavby, neboť se lidem nebude chtít cestovat za vyřizováním agendy. „Navíc mají stavební úřady na starost i stavební dohled a já si tedy nejsem úplně jistý, jak bude stavební úřad Liberec vykonávat dohled třeba v Hlavici. Místní znalost je také jedna z podstatných věcí, která se dost těžko kompenzuje nějakými kritérii,“ poznamenal hejtman.

Radek Lípa, starosta Zákup, kterých se rušení rovněž týká, poukazuje ještě na další problém. „Zrušení 15 stavebních úřadů se týká 48 obcí, což znamená potencionální problém pro 48 starostů, kteří jsou mnozí v neuvolněné funkci a dělají to ve svém volném čase. Úředníci stavebních úřadů jim často pomáhají metodicky vést je v jejich projektech,“ upozornil Lípa.

Změna se dotkne 55 tisíc obyvatel Libereckého kraje. „I když ministerstvo tvrdí, že zasáhne pouze 15 % obyvatel, tak je to podle mě hodně. Před volbami říkali, že je třeba se věnovat pohraničí a lidem na vesnici. Rušení stavebních úřadů představené ministerstvem pro místní rozvoj může být další ránou pro ty lokality, o které se před volbami všichni tak intenzivně starali,“ zdůraznil Lípa.

Starosty podpořil v jejich úsilí o pozastavení rušení úřadů i poslanec Vít Vomáčka, který je sám starostou Kravař, jedné z dotčených obcí. Podporu mají i od senátora Michaela Canova, který chce přesvědčit kolegy, aby návrh neprošel Senátem. Připojí se nejspíš i další kraje, neboť se téma intenzivně řeší i na Asociaci krajů.