Děti mají radost. Alespoň ty, které nepůjdou v pondělí 27. listopadu do školy. V ten den totiž proběhne v mnoha vzdělávacích institucích stávka, která má upozornit na škrty ve školství a riziko snížení kvality výuky.

Ilustrační foto.

Podle návrhu rozpočtu na rok 2024 totiž chybí peníze na téměř 17 tisíc pracovních míst nepedagogických pracovníků. Vrásky na čele to dělá ale rodičům, kteří se budou muset o své děti postarat.

Do školy v pondělí nevyrazí třeba žáci největší základní školy v Jablonci nad Nisou. Většina zaměstnanců ZŠ Liberecká se rozhodla připojit ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. „Z tohoto důvodu nejsem schopen zajistit bezpečný provoz školy se všemi zákonnými požadavky a nároky. Rozhodl jsem proto, že škola bude v pondělí po celý den uzavřena,“ sdělil ředitel školy Martin Chytka.

Zcela uzavřena bude i Základní škola Pivovarská. „Omlouváme se za případné vzniklé komplikace, ale jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství,“ stojí v prohlášení stávkujících zaměstnanců školy.

V pondělí zůstane zavřená také Základní škola Školní v Železném Brodě. Děti nebudou moci ani do družiny či jídelny. „Pokud by došlo ke zrušení stávky, budou rodiče informováni zprávou v Bakaláři a příspěvkem na webových stránkách školy,“ doplnilo vedení školy.

Zavřeno ale budou mít i některé školy v menších obcích. Ke stávce se připojila třeba základní škola v Koberovech. „Do stávky se zapojují všichni pedagogičtí pracovníci školy. Během celého dne nebude probíhat výuka, družina ani školní klub,“ upřesnila za stávkující učitelka 2. stupně Soňa Flégrová. Zcela uzavřena zůstane i základní škola v Harrachově. „Včetně družin. Víme, že je to pro rodiče komplikace, ale jde nám o kvalitu vzdělávání dětí,“ doplnil ředitel školy Otakar Kudrnáč.

Zcela uzavřeny budou základní školy v Lomnici nad Popelkou nebo Dr. Františka Riegera v Semilech. Dveře neotevře v pondělí ani Základní a mateřská škola v Jilemnici.

Uzavřeny budou ale také střední nebo mateřské školy. Zcela uzavřena bude třeba v Jablonci nad Nisou mateřská škola Pampeliška. „Drtivá většina zaměstnanců se připojí ke stávce, proto bude tento den naše školka uzavřena,“ vzkázala ředitelka Kateřina Sýkorová.

Den volna vyhlásil na pondělí 27. listopadu i ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě. Na jiných školách zvolili jemnější formu odporu proti plánům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Třeba v Základní škole Pasířská v Jablonci nad Nisou se do stávky zapojili jen nepedagogičtí pracovníci, tedy kuchař a kuchařky, školníci, administrativní pracovnice, účetní, uklízečky, asistentky pedagoga, školní psycholog a speciální pedagog. Právě těchto pracovníků se problematika týká nejcitlivěji. Žákům bude zajištěn oběd formou balíčku s obloženou houskou a ovocem.

Školní jídelna nebude fungovat ani v ZŠ Zborovská v Turnově. „Naše škola podporuje požadavky školských odborů, zejména v tom, aby nedocházelo ke snižování platů nepedagogických pracovníků ve školách. Připojíme se ke stávce demonstrativní formou. To znamená, že školu zavírat nebudeme a vyučování proběhne podle běžného rozvrhu. Školní jídelna ale bude v pondělí zavřená,“ sdělil například ředitel ZŠ Zborovská v Turnově Vítězslav Šťastný.

Jablonecký magistrát bude mít přesná data o tom, kde a jak budou městem zřízené školy stávkovat, až ve čtvrtek ráno.

Nevylučují další akci

Jedním z důvodů stávky je fakt, že návrh ministerstva znamená snížení platů nepedagogických zaměstnanců, nikoli platů pedagogů. „Nesouhlasíme s medializací nepravých důvodů stávky zaměřených na zvyšování platů pedagogů,“ připomněla Jitka Šťovíčková, ředitelka ZŠ Pasířská, jejíž pedagogičtí pracovníci se do stávky nezapojí.

„Opravdu to nejsou platové požadavky učitelů. Školu tvoří i další zaměstnanci a o ty také ve stávce jde, a nejen o ně,“ doplnil Martin Chytka ze ZŠ Liberecká.

Pokud by ministerstvo volání škol nevyslyšelo a případně by následovala další stávka, přistoupil by k ní i pedagogický sbor ZŠ Pasířská. „Pokud tato jednodenní stávka nepomůže, zapojíme se v dalším kole v plné míře a požádáme veřejnost o podporu,“ upřesnila Šťovíčková.

Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství (ČMOS PŠ) vyhlásil výstražnou stávku na pondělí 27. listopadu, některé děti tak mají před sebou další prodloužený víkend. Důvody, proč odbory stávku vyhlásily, jsou podle nich jednoznačné. Nedostatek finančních prostředků ve školách by podle odborářů způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek.

Snížení financí na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Méně peněz by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. „Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování,“ doplnil předseda ČMOS PŠ František Dobšík.

