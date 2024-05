Ve středu 29. května bude ochromen chod soudů v republice včetně Libereckého kraje. Téměř všichni zaměstnanci soudů, kterým to zákon umožňuje, se zapojí do stávky. Situace je podle nich už neúnosná, dostávají velmi nízké platy.

Ilustrační foto: Okresní a Krajský soud v Liberci. | Foto: Deník/ ČTK

Zrušena je řada soudních jednání. Úplně všechna ale ne, některá se konat budou. Soudci, kteří stávkovat nemohou, je zvládnou sami, bez zapisovatelek. Nejde ale jen o zrušená jednání, výrazně omezen bude i celkový provoz soudů.

Zaměstnancům v justici došla trpělivost s jejich podprůměrným ohodnocením za jejich odbornou práci. „Veřejnost se domnívá, že zaměstnanci justice mají královské platy, ale bohužel si administrativu pletou se soudci, kteří jsou platově úplně na jiné úrovni. Soudci nejsou zaměstnanci justice, nýbrž se řadí mezi ústavní činitele,“ píše se v prohlášení zaměstnanců Okresního soudu v České Lípě.

Nástupní platy zapisovatelek jsou podle dokumentu dokonce pod úrovní minimální mzdy, která činí 18 900 korun hrubého. V 9. a 10. platové třídě pro vedoucí oddělení a protokolující úřednice činí mzda zhruba 24 000 hrubého. „Čistý měsíční plat zaměstnance je tak na velice nízké úrovni a některé zaměstnankyně jsou nuceny žádat i o sociální dávky, obzvláště v této době, kdy životní náklady neúměrným tempem narostly a nadále stoupají,“ stojí dále v prohlášení.

Vojenský i nevojenský krizový stav budou cvičit také zástupci Libereckého kraje

Ministerstvo spravedlnosti sice učinilo v loňském roce jisté kroky k nápravě, kdy zaměstnanci v justici, konkrétně v České Lípě, obdrželi jednorázovou částku 13 352 Kč hrubého, jako tzv. navýšení platu za rok 2023. To činilo cca 1112 Kč na měsíc. „Avšak díky tomu v daném roce zaměstnanci pro změnu neobdrželi téměř žádné odměny, neboť na ně zaměstnavatel neměl finanční prostředky. Takže nelze říci, že bychom si nějakým způsobem přilepšili, spíše naopak,“ vysvětlují administrativní zaměstnanci českolipského soudu.

Do budovy Okresního soudu v České Lípě se dostanou ve středu jen lidé, kteří jdou na nezrušená veřejná líčení. „Někteří soudci budou jednat, pouze v případě bagatelních civilních věcí, kde jsou schopni si protokol nahrát na diktafon, trestní řízení jsou odročena," uvedla pro ČTK mluvčí soudu Zuzana Bohatá Koldovská. Do stávky se zapojí většina z cca 70 zaměstnanců administrativy. „Podle mých informací se nezapojí jen tři kolegové. Zaměstnanci podle předběžné dohody zůstanou doma. Soudci stávkovat nemohou, ale v naší snaze nás podpořili,“ dodala Jana Nečesaná, která na českolipském soudu pracuje.

Z pobočky krajského soudu v Liberci se z 86 zaměstnanců v administrativě včetně asistentů soudců stávky aktivně zúčastní 68, dalších osm je na dovolené nebo v pracovní neschopnosti. Přijímat se budou jen neodkladná podání, jako jsou například návrhy na vydání předběžného opatření. Odročené bude i hlavní líčení v trestní kauze spojené s vydíráním. Konat se budou plánovaná veřejná zasedání na civilním odvolacím úseku.

Sdílená kola Nextbike budou v Liberci fungovat další dva roky

Okresní soud v Liberci provoz omezí ještě více. Do stávky se zapojí všech 112 administrativních pracovníků a nebudou se konat ani civilní řízení, u nichž lze využít nahrávací techniku. Výjimkou budou jen případné návrhy na vzetí do vazby, které by nesnesly odkladu.

Zcela uzavřený bude Okresní soud v Jablonci nad Nisou, kde se do stávky z 54 administrativních a technických pracovníků nezapojí jen tři. „Nařízená jednání budou odročena na jiný termín. Soudci okresního soudu budou pracovat, samozřejmě s omezeními plynoucími z nepřítomnosti administrativního personálu," dodal mluvčí jabloneckého soudu Jaroslav Kneř.

Do stávky se zapojí i všech 30 administrativních pracovníků Okresního soudu v Semilech. Do budovy se dostanou jen lidé, kteří přijdou na soudní líčení v jednací síni 108, kde bude samosoudkyně.

Mohlo by vás zajímat: Liberecká značka Visu mění cestování. Kempingové vestavby dobývají svět