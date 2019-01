Jablonecko – Přesně čtyřiadvacet hodin má trvat stávka dopravců, která oficiálně začala ve čtvrtek o půlnoci. Na Jablonecku se nakonec dotkla pouze vlaků Českých drah. Všechny městské i linkové autobusy vyjely bez omezení, stejně jako tramvaj mezi Jabloncem a Libercem.

Stávka. | Foto: Foto Deník/ Jiří Kopáč

Z vlaků jezdí pouze soupravy společnosti Viamont Regio, a to na trati Kořenov – Harrachov – Szklarska Poreba. „Jsou vedené dle pravidelného jízdního řádu s ohledem na aktuálně probíhající výlukovou činnost,“ poznamenal mluvčí Libereckého kraje Jiří Langer.

Všechny ostatní vlaky stojí. České dráhy a společnost Vogtlandbahn–GmbH v omezeném rozsahu zajistily náhradní autobusovou dopravu za osobní a spěšné vlaky, ovšem ne za rychlíky.

Vzhledem ke stávce zaměstnanců Českých drah zůstalo řízení náhradní autobusové dopravy zejména na řidičích jednotlivých autobusů. Dají se proto očekávat zpoždění a případné další komplikace.

Naproti tomu cestující linkovými spoji nebo městskou hromadnou dopravou mohou zůstat bez nervů. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce po společném jednání s vedením odborové organizace předem deklaroval, že v obou městech bude stávka pouze symbolická. Jak busy, tak meziměstská tramvaj, jezdí podle platných jízdních řádů.

I díky tomu, že omezení se netýkají ani soukromé společnosti BusLine, která se v Jablonci podílí na zajišťování městské hromadné dopravy. „Nejsme státní podnik, takže si stávku nemůžeme dovolit. Jablonečané mohou být v klidu, provoz autobusové dopravy je plně zajištěn,“ řekl Deníku ředitel společnosti BusLine Tomáš Roubiček.

Odboráři ale přesto budou vidět, a to v sousedním Liberci. Dnes od devíti hodin bude na odstavném kolejišti ve Fügnerově ulici stát stávková tramvaj, kde chtějí odboráři oslovovat širokou veřejnost a vysvětlovat oprávněnost protestu s mottem: „Chcete snad, aby vás po městě vozili sedmdesátiletí řidiči?“

Odboráři z Českých drah i dopravního podniku oběma způsoby stávek brojí proti vládním reformám. Konkrétně proti záměrům výrazně posunout odchod do důchodu, zvýšit daně, zvýšit spoluúčast za zdravotní služby, připravit zaměstnance o benefity v podobě stravenek či zrušit příplatky za přesčas a práci o víkendech.

Stávka dopravních odborů v Libereckém kraji zatím zřejmě žádné větší komplikace nezpůsobila. Policie v souvislosti s ní o problémech neví. V regionu se akce omezuje pouze na železnici. Dráhy za zrušené vlaky zčásti zajistily náhradní autobusové spoje, zájem o ně je však menší, než se čekalo. Odboráři libereckého a jabloneckého dopravního podniku se připojili symbolicky a na dopravní terminál MHD v Liberci přistavili stávkovou tramvaj.



Skupinka odborářů dopravního podniku u ní lidem rozdává letáky a upozorňuje na požadavky stávkujících. Liberecká a jablonecká MHD jezdí. "Dohodli jsme se na tom, že nechceme zatím komplikovat lidem cestování a čekáme, pokud vláda nepoleví, že se stejně schyluje ke generální stávce, kde už bychom se opravdu připojili natvrdo a dopravu zastavili," řekl šéf podnikových odborů Zdeněk Leszkoven.



Tramvaj by podle něj měla na terminálu stát asi do 16 hodin.



Akci odborářů dopoledne přihlížely desítky lidí čekajících na spoje. Někteří jednotlivci je hlasitě podporovali, jiní byli proti. "V současné době, když peníze nejsou, tak se mi to zdá jako vydírání nás všech," poznamenala jedna z kolemjdoucích.



Stojící vlaky České dráhy částečně nahradily autobusy. Semilská společnost BusLine dnes, mimo své běžné spoje, pro dráhy nasadila 12 vozidel. Podle generálního ředitele firmy Tomáše Roubička ale zůstala poptávka za očekáváním. "Zájem lidí není takový, jaký jsme očekávali, a v pohodě jsme je schopní přepravit," konstatoval. Potíže jsou podle něj však na nádražích, kde cestující například nevědí, odkud autobusy jezdí.



Policisté naopak komplikace nehlásí. "Nemáme zatím žádnou informaci, že by bylo něco potřeba řešit," uvedla policejní mluvčí Ludmila Knopová.



Škody způsobené stávkou už také sčítají některé firmy. Účet za zmařenou investici odeslala odborářům českolipská společnost Ježek software. Firma, která se specializuje na ekonomický software, měla v Praze naplánovaná školení, pronajala prostory a vše připravila. Jeden z termínů byl v pondělí, další dnes. Většina účastníků pondělního kurzu odřekla, přestože se stávka a blokáda nakonec nekonaly. I čtvrteční seminář musela firma kvůli rušení účasti odvolat.



"Při započtení všech nákladů, tedy i propagace, jsou přímé škody řádově ve statisících korun, dejme tomu ve výši průměrných mzdových nákladů na jednoho zaměstnance po dobu jednoho celého roku," řekl dnes ČTK majitel společnosti Tomáš Ježek. Že by peníze dostal zpět, však příliš nevěří.



(čtk)