První den se nesl v příjemné atmosféře. Návštěvníci tak mohli načerpat inspiraci na vánoční dárky a zároveň podpořit regionální tvůrce. Lidé mohli vybírat z pestré nabídky zboží od oblečení a doplňků přes svíčky a dekorace až po vánoční ozdoby.

Štědrý dům, do kterého se vejde přibližně stovka tvůrců, bude otevřen vždy od čtvrtka do neděle až do Vánoc a otevírací doba bude přizpůsobena zájmu veřejnosti.