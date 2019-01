Stěhováním ztratilo Jablonecko sedm set lidí. Mířili do Liberce a do Prahy

Jablonecko /INFOGRAFIKA/ – Od roku 2005 do 2017 se z okresu Jablonec nad Nisou vystěhovalo 15 070 lidí, k nám jich naopak zamířilo jen 14 333. Stěhováním tak okres ztratil 737 obyvatel. Nejintenzivněji se lidé přemísťovali mezi Jabloneckem a okresem Liberec. Do sousedního okresu uteklo 4 771 lidí, ale 5 181 obyvatel se k nám z Liberecka přistěhovalo. Do Prahy zamířilo 2 307 lidí, opačným směrem jich přišlo 1 733.

Stěhování. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Za dvanáct let ztratilo Jablonecko kvůli stěhování přesně 737 obyvatel. Především mladí lidé odcházejí za prací do velkých měst, na venkov naopak míří ti, kterým anonymita davu třeba v Praze vadí. Tomáš Strouhal bydlel v Železném Brodě. Když před dvanácti lety nastoupil na vysokou školu do Prahy, udělal velký životní krok, byť to tak zprvu možná nevypadalo. Postupně si ale ke škole našel brigádu a díky ní dostal zajímavou nabídku na zaměstnání. „V ten moment jsem přesvědčil i přítelkyni, abychom žili v Praze, protože jsou zde skvělé příležitosti nejen pracovní, ale i společenské,“ vysvětlil Tomáš Strouhal. Život v Praze se jim zalíbil a v tuto chvíli se chystají pobýt delší dobu. „A to vzhledem k tomu, že jsem si našel práci, kterou si chci udržet a kterou, alespoň zatím, nemohu vykonávat z domova,“ doplnil mladý muž, jehož zná v Železném Brodě kde kdo. Vždyť hrál a zpíval v místní zajímavé kapele InTouch. Móda a šperky zazáří v Eurocentru. Představí se bižuterní firmy i módní salóny Přečíst článek › Naopak z Prahy na venkov zamířila i s rodinou někdejší dětská filmová hvězda Adam Novák. „Netrvalo ani půl roku a znali jsme všechny z vesnice. V Praze jsem za spoustu let znal v baráku jednoho člověka, tady desítky během pár týdnů. Když jsme se nastěhovali a sousedé věděli, že ještě nemáme kuchyni, spontánně nám přinesli hrnec guláše,“ vzpomněl Adam Novák na čtyři roky staré stěhování do Huntířova. A proč opustili pulsující Prahu? Oba s manželkou chtěli, aby jejich potomci poznali vesnický život. Líbí se mu volnost, s jakou by se děti v Praze nesetkaly. „Vždyť tady vyběhnou ven a jsou v přírodě. V Praze bychom je museli neustále hlídat. Tady to je jiné. I kdyby se zaběhly, tak vím, že sousedé je navedou zpátky. A je tu samozřejmě lepší vzduch. Stačí se podívat na ty lesy okolo, no krása,“ usmál se Adam Novák, díky své nejznámější seriálové postavě známý jako Bajza. FOTO: Hasiči na Semilsku jsou v jednom kole. ČEZ vyhlásil kalamitní stav Přečíst článek › Problémy hlásí Tanvald. Opouštějí ho starousedlíci, do města naopak míří sociálně slabé rodiny. Majitelé bytů ve zdejších panelových domech totiž mnohdy odejdou z chudého regionu za prací a byty pronajmou sociálně slabým. Město se proto chce podle starosty Vladimíra Vyhnálka více otevřít turistům. „Chceme sejmout z Tanvaldu nálepku města sociálně vyloučených. Chceme, aby si u nás lidé z velkých měst kupovali i byty,“ popsal Vladimír Vyhnálek. K tomu má přispět i plánovaná výstavba lanovky na Tanvaldský Špičák. Známé lyžařské středisko je přístupné v podstatě jen z druhé strany, tedy z Albrechtic. Radnice ale nepředpokládá, že by svah Špičáku zbrázdily další sjezdovky. Zpět do Tanvaldu by se však mohli lyžaři dostávat nejen lanovkou, nýbrž i úzkou návratovou sjezdovkou.

Autor: Jan Sedlák