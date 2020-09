Usměvavá dáma, která bývala účetní a život prožila v Jabloneckých Pasekách, přivítala primátora Jiřího Čeřovského v zahradě Domova pro seniory U přehrady. „Ty roky strašně letí,“ svěřila se Lidmila Bednářová a přijala od primátora kytici a dárkový balíček.

Zavzpomínala na svůj život v Jabloneckých Pasekách, na to, jak ji bavila práce účetní, i na své dětství v Kadani. „Tam byl takový krásný stadion a my jsme tam hodně běhali. Tatínek nás nenechal v klidu, žádné lenošení nám nepovoloval,“ vzpomínala stoletá Jablonečanka.



Návštěva primátora v jabloneckém Domově seniorů U přehrady probíhala s dodržováním hygienických opatření, přesto to bylo velmi milé setkání. „Je to prostě obdivuhodné, tolik let a tak čilá mysl. Nezbývá nic jiného, než přát opravdu hodně zdraví. Škoda, že není víc času, protože lidé v tomto věku by nám určitě měli hodně co sdělit,“ konstatoval primátor Čeřovský.