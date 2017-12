Stopy v Jizerských horách už budou o víkendu možná upravené

Jizerské hory – „Teď ještě nejsou projeté rolbou, takže je to takový všelijaký, ale sníh je,“ sdělil Petr Vymazal z Liberce, který vyrazil na běžky před několik dny.

Běžkař. Ilustrační snímek.Foto: Deník

Podle ředitelky Jizerská o.p.s. Radky Davidové by se situace mohla změnit už tento víkend, záleží na počasí a na domluvě s Lesy ČR. Výhled je zatím optimistický, dnes by mělo sněžit. V letošní sezóně se také běžkaři mohou těšit na deset kilometrů nové trati, která povede na Vysokém hřebeni. Tři nové rolby pomohou od letošní sezony s úpravou stop pro běžkaře na české a polské části Jizerských hor. Jizerská o.p.s. ji podle informací ČTK využije k úpravě magistrály mezi Bedřichovem a Jizerkami. S pomocí rolby budou upravovat rovněž stopy od Štěpánky ve směru na Jizerku, Bukovec a do dolního Kořenova.