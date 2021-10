Po roce se do Zahradního centra v Chuchelně vrací oblíbené Dýňobraní, které pravidelně navštěvují stovky lidí z celého kraje. Během soboty 9. října a neděle 10. října tak areál u rybníka zaplní stovky dýní různých tvarů a barev.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.