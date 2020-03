„V současné době je to jeden z nejbezpečnějších sociálních kontaktů,“ upozorňuje zástupkyně vedoucí Linky Aneta Rozkovcová. Určena je pro celou populaci od seniorů po děti. Pro ně navíc funguje bezplatná Linka bezpečí. „Stále nám volají lidé, kteří řeší běžné, v tomto období zejména vztahové problémy, ale musím říci, že zhruba polovina volajících nás kontaktuje právě v souvislosti s problematikou koronaviru,“ potvrdila. „Klidně jich ale může být víc, kapacity máme a fungujeme opravdu nepřetržitě,“ upozornila.

Linka důvěry pochopitelně nemůže nahradit zdravotní linky, kam by měli lidé volat, pokud se u nich objeví příznaky nemoci nebo potřebují pomoc s nákupem. S psychikou ale pomoci mohou a dovedou. „Lidé volají nejčastěji s tím, že na ně doléhá úzkost, mají obavy, často je k tomu ale vede samota, pocit izolace a často úplně přirozená potřeba lidského kontaktu,“ popsala. Spojit se s Linkou důvěry je možné i písemně prostřednictvím e-mailu.

Linka bezpečí má čísla: 485 177 177 nebo 606 450 044

pomoc@linka-duvery.cz

Linka bezpečí pro děti: 116 111

A jakých rad by se podle ní měli lidé v tuto chvíli držet?

1. Nesledovat zpravodajství nepřetržitě on-line. Působí na lidskou psychiku, protože se často jedná o věci, které stejně nemůžeme ovlivnit. Například vývoj počtu nakažených či nemocných. Stačí základní zpravodajství, abychom byli informováni o nových opatřeních.

2. Držet se důsledně nařízených opatření. To je to, co mohu sám aktivně dělat, což může vést k pocitu větší jistoty.

3. Snažit se být co nejvíce v telefonickém kontaktu s rodinou nebo blízkými přáteli. Pokud je nechci obtěžovat nebo zneklidňovat, obrátit se právě na LINKU DŮVĚRY

4. Stanovit si pevný řád a režim. Pokud nemohu vycházet ven, do práce nebo do školy, je dobré stanovit si nějaký režim. Například vstávat v určitou hodinu, část dne věnovat školním nebo jiným povinnostem. Je také dobré udělat si vlastní seznam úkolů či povinností na den nebo týden.

5. Hledejte si malé radosti. Na každý den si připravte něco, na co se můžete těšit. Kromě dobré knížky, televizního nebo rozhlasového pořadu nebo poslechu hudby se v rámci možností snažte vyjít ven tam, kde nehrozí kontakt s dalšími lidmi. Do parku, lesa nebo zahrady. Pohled na probouzející se přírodu pomáhá.