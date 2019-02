V tichosti za zavřenými dveřmi se z křesla ředitele Městské policie Jablonec nad Nisou odporoučel Luboš Raisner. Žádné slavobrány ani poděkování.

„Už před volbami jsem poukazoval na nedostatky v práci vedení strážníků. S panem Raisnerem jsme se dohodli na jeho odchodu k poslednímu lednu,“ přiblížil jablonecký primátor Milan Kroupa (ANO).

Bezvládí? Ale kdepak, dočasně byl vedením jabloneckých strážníků pověřen zastupitel Michal Švarc, bývalý voják, policista i strážník. Mimo jiné válečný veterán za službu v Iráku. „Změna v práci strážníků je během pár dní vidět v jiném světle, máme pozitivní ohlasy od veřejnosti,“ popsal Kroupa.

Michala Švarce si primátor vyhlédl v podstatě sám. Pokud nechce v současné situaci vést městskou policii Kroupa, musel jmenovat pověřeného zástupce. Volba padla na člena a jediného zvoleného jabloneckého zastupitele hnutí SPD Tomio Okamura Michala Švarce. Ten „proslul“ například tím, že ještě jako strážník v Rychnově u Jablonce zneužíval služební vůz k rozvážení předvolebních letáků. Za to ho starosta Rychnova Tomáš Levinský potrestal.

Zároveň se jmenováním dočasného zástupce jablonecký magistrát vypsal výběrové řízení na obsazení pozice ředitele městské policie. „Příjem přihlášek končí posledního února,“ přiblížil tajemník magistrátu Marek Řeháček.

Sám Švarc do výběrového řízení prý nevstoupí. „Přihlášku jsem nepodal a nepřemýšlím o tom. Vím, že kvůli mé politické příslušnosti bych před zastupiteli, kteří musí ředitele potvrdit, neuspěl. Stačí mi, že se ve městě, kde jsem doma, mohu podílet na bezpečí obyvatel, tedy i své rodiny,“ popsal Švarc.

Také primátor Milan Kroupa ví, že by ho do křesla ředitele jen tak nedostal. „Proti by byli i naši koaliční partneři, bylo by to zbytečné,“ vysvětlil.

Podle primátora městská policie nefungovala. „Dnes už bývalý ředitel hledal překážky, proč nedělat tohle či ono,“ zdůvodnil Kroupa.

Přidal i konkrétní případ. Lidé si dlouhodobě stěžují na pobyt bezdomovců v Tyršových sadech, největším jabloneckém parku. „Požádal jsem ředitele, který mi sdělil, že to nejde. Poté jsem mu zvýšený dohled v místě nařídil. Bohužel jsem pak dostával zvláštní svodky o tom, že strážníci park kontrolovali třeba v pět hodin ráno a potkali jednu kachnu a tři kačery,“ popsal Milan Kroupa.

Samotné výběrové řízení by mělo proběhnout v polovině března. „Základní výběrová kritéria jsme oproti minulým letům neměnili. Jsou jimi vysokoškolské vzdělání a dlouholetá praxe v oblasti bezpečnostních složek. Další kritéria jsou shodná jako při hledání řadových strážníků,“ přiblížil tajemník úřadu Marek Řeháček.

Podobně jako městské policie v okolních městech i jablonečtí strážníci hlásí podstav, byť ne drastický. Strážníků je 45, mělo by jich být 48. „Strážníky stále hledáme. Nabízíme náborový příspěvek ve výši pětinásobku jejich průměrného platu, tedy v průměru sto tisíc korun. Začínáme spolupracovat se školou v Kateřinkách, kde je obor Záchranář. Tito studenti mají po absolvování školy znalosti na to stát se strážníky. Proto dohadujeme možnosti nějakých stipendií a lepší dopravy do školy směrem z Jablonce,“ popsal Řeháček.