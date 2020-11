„Strážníci opravdu nalezli muže, který se zdál opilý. Byl velmi malátný a chvílemi upadal až do bezvědomí. Policisté muži zkontrolovali dech alkohol vyloučili ,“ konstatoval strážník Miloslav Lejsek. Muž stačil hlídce říci, že má problémy s tlakem.

„Strážníci proto neprodleně přivolali rychlou záchrannou službu. Do jejího příjezdu s mužem komunikovali a udržovali jej při vědomí,“ dodal Lejsek. Lékař muže vyšetřil a okamžitě nechal převézt do nemocnice. Každé další prodlení by dotyčného zřejmě stálo život, proto svým zásahem strážníci výrazně přispěli k jeho záchraně.