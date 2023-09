Být strážníkem městské policie není jen povolání, ale často i životní styl. O tom se mohly přesvědčit matka s dcerou, kterým se nedařilo odemknout zámek kola u mšenského Kauflandu. „Pomoc jim okamžitě nabídl muž, z něhož se vyklubal strážník, který nebyl právě ve službě. K němu se připojili strážníci ve službě,“ přiblížila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

„S dcerou jsme uzamkly před Kauflandem ve Mšeně ke stojanům kolo a koloběžku. Dcera však omylem přenastavila zámek s číselnou kombinací tak, že jsme jej už nedokázaly otevřít. K našemu velkému štěstí se u nás kromě pána v civilu, o němž jsme se pak dozvěděly, že je policista, a který nám nabídl pomoc jako první, objevila i hlídka městské policie. Jejich nasazení na nás velmi zapůsobilo a opravdu mě překvapilo, jak ani na chvíli nezaváhali a okamžitě nám přispěchali na pomoc,“ popsala svůj zážitek maminka. Přístup celé trojice strážníků byl velmi lidský. I když jim dal zámek opravdu zabrat, společnými silami kolo a koloběžku osvobodili.

„Byla bych ráda, aby tento drobný případ nezapadl, protože policejní sbor a jeho renomé tvoří právě jednotlivci s takovým postojem, lidskými a charakterovými vlastnostmi. Je pro mě nesmírně potěšujícím zjištěním, že v Jablonci slouží u městské policie lidé, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje, a neváhají přispěchat na pomoc ani ve svém volném čase. Snad se nadřízení pánů, jejichž jména ani neznáme, dozví, jak skvělí policisté to jsou a že dělají policii opravdu čest. A to je pozitivní signál i pro veřejnost,“ uzavřela své poděkování paní z Mšena.