Vedení harrachovské radnice si lehce oddechlo. Nástavba jednoho z panelových domů na Novém Světě napadená plísní a houbami nehrozí bezprostředním zřícením. Situace ale zůstává nadále vážná, radnice musí sehnat peníze na nákladnou rekonstrukci ještě letos.

K odhalení vážné závady na městském majetku došlo v prosinci loňského roku, kdy si radnice nechala vyhotovit hloubkový audit movitého majetku. Hrozilo, že se nájemníci budou muset urychleně vystěhovat. Jenže na to nemá město kapacity. Radnice tedy nejprve ještě nechala vypracovat odborný posudek. Obyvatelé nástavby žili několik týdnů v nejistotě. „Bydlíme tady skoro 20 let a teď se děsíme, zda nám nespadne střecha na hlavu. Zjistilo se, že je pod střechou špatně udělaná vzduchotechnika a odvětrávání kanalizace. To ale není náš problém, řádně platíme nájemné,“ rozčilovala jedna z obyvatelek domu.

Odborný posudek nakonec přinesl zjištění, že střecha nehrozí bezprostředním zřícením a nájemníci se nemusí urychleně vystěhovat. Město ale problém musí vyřešit nejlépe v letošním roce. „Provedení rekonstrukce je bezodkladné. Musí dojít k výměně všech napadených částí bednění a dřevěných vazníků,“ upřesnil auditor.

Město řešení zatím hledá. „Jisté ale je, že rekonstrukce a zajištění půdní nástavby je nevyhnutelná,“ popsal místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček.

Problém je v tom, že městská kasa je výrazně zadlužená a jen výměna dřevěných krovů má stát 6 milionů korun. „Harrachov je tak zadlužený, že už nám nikdo nepůjčí. Peníze na nákladnou rekonstrukci nemáme a je jasné, že z nájemného bychom na ni vybírali tak 15 let,“ přiblížil Vašíček.

Loňský audit ukázal, že město pravděpodobně vynaloží na vyrovnání soudních sporů, navrácení neoprávněných dotací a uvedení budov v majetku města do provozuschopného stavu a nápravu vzniklých škod až 72 milionů korun. Jen na nejnutnější opravy svých budov pak 16,5 milionu korun.

Další zanedbání

Nejkritičtější stav je kromě zmíněného panelového domu u dalších dvou budov v majetku města: bývalé Celnice a bytů na Klondajku. Celnice má tři druhy škod: 12 milionů je škoda způsobená zanedbáním péče, 25 milionů korun je cena, kterou by bylo nutné zaplatit pro uvedení do provozuschopného stavu, třetí je pokles v hodnotě nemovitosti 15 milionů korun. Bytový dům na Klondajku vyžaduje investice přes 11 milionů korun.

Forenzní audit města dále zjistil vážné nesrovnalosti v nakládání s veřejnými financemi a dotacemi hned ve 12 případech. Z těchto audit vyhodnotil pět jako velmi vážné zjištění, které představuje značné riziko a je doporučeno řešit to okamžitě, tedy nastavit nápravná a preventivní opatření. Jde o řetězení veřejných zakázek, nesprávné vyúčtování dotací a další.

Kromě škod na majetku ukázal hloubkový audit třeba i na nesprávně provedené a proplacené vyúčtování dotace pro městské infocentrum. „Ohledně neoprávněné dotace na infocentrum jsme už požádali o vyrovnání jeho majitelku,“ sdělil starosta města Jaroslav Čech.