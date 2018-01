Středoškoláci chtějí na Hradě novou tvář, oni vybrali Jiřího Drahoše

Jablonec nad Nisou /FOTOGALERIE/ - Na středních školách po celé České republice proběhlo druhé kolo Studentských prezidentských voleb. K projektu se připojily i školy v kraji.

Středoškoláci ve středu 17. a v úterý 16. ledna vybírali mezi dvěma kandidáty na prezidenta České republiky: Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem, kteří postoupili z prvního kola reálných voleb.

Na jabloneckém Gymnáziu Dr. Randy se připojili k této akci v rámci semináře Aktuální svět. „To se do běžné výuky nevejde,“ vysvětlil zdejší pedagog a garant Petr Koubek s tím, že podobně studenti volili i na podzim loňského roku poslance do Parlamentu ČR.

K volební urně mohlo přijít 347 studentů, kteří dovršili 15 let. Ve skutečnosti odvolilo 137, což je 38,6 %. Proč? „Ne všichni ti mladší si uvědomují, že by měli vědět, co se děje. Je možné, že volbám „jako“ bez relevantního dopadu nepřikládají takový význam,“ okomentoval člen volební komise a zapisovatel Ondřej Vlášek.

Organizátor akce, tedy Člověk v tísni, připravil pro zúčastněné školy i výukové materiály k tématu. „Nápad vyšel od nás a pan učitel nás podpořil,“ dodal třetí člen komise Jiří Doubek, i on ještě ke skutečným volbám nepůjde.

„Je zajímavé, že studenti mohou na takové úrovni vyjádřit svůj názor,“ ohodnotila akci na jabloneckém sportovním gymnáziu zdejší trenérka biatlonistů. Podle ní je dobré, že dospělí vidí, pro co by se mladí chtěli rozhodnout a co by preferovali oni. Ani trenérka se se svým výběrem v prvním kole nelišila od zdejších studentů. I její hlas patřil Pavlu Fišerovi. A v 2. kole? „Už není moc na výběr… ale pana Zemana volit nebudu,“ uzavřela Kamila Jiroutek Rajdlová.

Studenti se shodli v celé republice

Výsledky voleb v řádném termínu odeslalo v České republice 298 škol Platný hlas odevzdalo celkem 38 557 studentů. V druhém kole se 75,86 % hlasů jednoznačně zvítězil Jiří Drahoš. Miloš Zeman získal pouze 24,14 % hlasů.

„Rozdíl v počtu získaných hlasů je obrovský,“ uvádí Karel Strachota, ředitel Jeden svět na školách, který projekt pořádá. Dodal, že výsledky Studentských voleb by neměly být přeceňovány, ale ani přehlíženy. Jsou specifickou výpovědí o nejmladší generaci. „Lze je chápat i jako určitý vzkaz těm starším, generaci rodičů a prarodičů,“ míní Strachota.

Ve všech krajích i Praze zvítězil mezi studenty vždy Jiří Drahoš. Drtivou porážku Miloš Zeman utrpěl v Praze, v Královéhradeckém a Libereckém kraji.

Naopak nejlépe si vedl v Moravskoslezském kraji, kde získal 34,6 %. Třetina studentů dosavadnímu prezidentovi dala svůj hlas i v Ústeckém a Plzeňském kraji.

ANKETA: Volba v 1. kole a v 2. kole? Co vám vadí na protikandidátovi?

Ondřej Mališ

17 let, Jablonec n. N.



V 1. kole jsem vybral Pavla Fišera. V 2. kole jsem volil Drahoše, na Zemanovi mi vadí, že se nechová adekvátně tomu, že by naši zemi měl reprezetovat.





Ondřej Vlášek

17 let, Jablonec n. N.



Pavel Fišer byl nejvhodnější. I díky spolupráci s Václavem Havlem a s diplomatickou minulostí. Nyní Jiří Drahoš. Miloše Zemana kritizuji za používané výrazy.





Barbora Bobková

20 let, Jablonec n. N.

V 1. i v 2. kole jsem si vybrala profesora Drahoše nyní i ve skutečných volbách. Na druhém kandidátovi mi vadí jeho nereprezentativní vystupování.





Lenka Táborská

18 let, Jablonec n. N.

V 1. kole jsem volila Fišera. V 2. kole jsem dala Miloši Zemanovi. Na druhém mi nevadí nic, ale současný prezident má znalosti a zkušenosti z politiky.