Přinášíme krátké zprávy o případech, které se odehrály v Jablonci nad Nisou a vyžádaly si zásah strážníků.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

V pátek 1. března odpoledne šel z areálu bývalého podniku LIAZ muž s cigaretou a na chodníku podél ulice Belgická potkal jiného, který tlačil kolo. „Dej mi oheň,“ vyzval cyklista toho kouřícího. „Nemám čas, nezdržuje mě,“ odvětil muž s cigaretu. „Dej mi oheň, nebo tě zmlátím,“ zahrozil pěstí cyklista, chytil kuřáka za rukáv a začal s ním cloumat. Kuřák dostal strach a z kapsy vyjmul růžový zapalovač. Podal jej útočníkovi, rychlým krokem kráčel k Lukášovu a zároveň vytočil linku 156, aby napadení ohlásil.

Hlídka městské policie muže v černé bundě, pracovních kalhotách a s kšiltovkou na hlavě jedoucího na jízdním kole našla a zeptala se ho na proběhlou událost. „Šel jsem po chodníku, u vrátnice do areálu Liaz jsem si chtěl zapálit, ale neměl jsem zapalovač. Proti mně vyšel kuřák se zapálenou cigaretou, tak jsem mu řekl, aby mu půjčil oheň. On nechtěl, to mě rozčílilo, proto jsem ho chytil za rukáv a se zaťatou pěstí žádost zopakoval. Pak mi teprve vyhověl,“ popsal v podstatě shodně proběhlý děj cyklista.

Protože strážníci pojali podezření, že se zde udál trestný čin, povolali Policii ČR. Během čekání na policejní hlídku cyklista z kapsy vyndal růžový zapalovač a položil jej na zídku.

V dechu měl víc jak tři promile

Druhý březnový den odpoledne si na trávníku před jabloneckým OC Central ustlal jakýsi muž, zřejmě bezdomovec. Městští strážníci ho probudili a snažili se mu pomoci vstát. Avšak neúspěšně. Dotyčný neustále padal a orientační dechová zkouška ukázala 3,35 promile alkoholu v dechu. A tak krátce před šestou převezla hlídka muže na záchytku do Krajské nemocnice Liberec.

Zemědělci nechtějí žádná privilegia, říká šéf holdingu ze Semilska

V sobotu večer volala na ústřednu Městské policie Jablonec nad Nisou žena, která se obávala o svého syna, jenž má být vystěhovaný z podnájmu. Majitel mu chce zrušit nájemní smlouvu, protože se svou partnerkou ruší sousedy hlukem. A jelikož synovi podle ní hrozí fyzické napadení, jede na místo, kam se vydala i hlídka strážníků.

Syn byl doma i se svou přítelkyní. Jako tradičně na konci týdne byli oba v alkoholickém opojení a mluvili spolu víc, než jen nahlas. Strážníci zaklepali na dveře bytu, odkud vycházel hluk. Zjevně opilá dvojice otevřela a konstatovala, že celý večer popijí, a tak jsou možná trochu hluční. Dohoda ohledně ztišení nebylo možná, muž i žena byli hádaví a stále hlasitější. Strážníci navíc zjistili, že žena je v pátrání PČR, a tak ji převezli na oddělení v ulici 5. května. To vyvolalo nesouhlas partnera, jehož agresivita postupně stoupala do, až jej strážníci museli zpacifikovat a spoutat. Pak jej převezli na záchytku do krajské nemocnice.

Možná vám uniklo: V centru Jablonce přibyly zábrany kvůli průjezdu automobilů