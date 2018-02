Střípky vzpomínek uchovávají historické fotografie pro další generace

Liberecký kraj – Na výzvu Deníku týkající se historických fotek zareagoval i Petr Keller, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace kolejové a nekolejové dopravy, který aktuálně působí ve firmě JOSTAV – Gabiony Liberec.

Pražskou dolů, Moskevskou nahoru jezdila tramvaj centrem města, než trasu do Lidových sadů nahradil nový kolejový obchvat Rumunskou ulicí, tak jak ho známe dnes.Foto: Tomáš Krebs

Je autorem dvou specifických knih, a to Střípky vzpomínek ze staveb a údržby silnic Libereckého kraje a Střípky vzpomínek ze staveb a údržby železnic Libereckého kraje.

Mohl byste představit obě knihy?

Obě knihy obsahují flash disk se značným množstvím právě i těch historických fotografií. Střípky je trochu zavádějící, jedná se o unikátní soubor více než padesátileté historie dopravních staveb ve městě i v celém kraji.

Proč jste se rozhodl vůbec takový projekt uskutečnit?

Ze dvou důvodů. Zaprvé zpracovat materiály pro další generace. A za druhé mnoho oborů a místních organizací si váží své práce právě publikováním nedávné historie i jejich činnosti. Ta naše z dopravních staveb silničářská i železniční se dosud vytrácela. Jejím smyslem je tak věc napravit a něco z naší veřejně prospěšné práce připomenout.

Podařilo se vám zkombinovat práci s koníčkem…

Ano, práce i fotografování patří mezi mé záliby. Celý svůj profesní život jsem zasvětil silničním stavbám a silničnímu hospodářství, včetně těch železničních, pokud s dopravními stavbami v kraji souvisely.

Je mezi knihami rozdíl nebo jsou koncipovány podobným způsobem?

Vždy obsahují průvodní slovo, pak základní text a na flash disku u Střípek vzpomínek ze železnic, které vyšly jako druhé, nalezne čtenář i fotky z prvního dílu.

Jak se zrodil ten nápad udělat vlastně „brožuru“ s přiloženou flashkou?

Především je to tím, že „papírové“ provedení omezuje reálný rozsah a tím i cenu a rozšíření publikace. Za vlastním nápadem pak stojí pan Živec z nakladatelství Deus v České Lípě a paní ing. Jakešová jako spoluautorka „Střípků“.

Pro koho jsou knihy určeny?

Hlavně pro laickou veřejnost. Nejsou zatíženy technickými daty, která lze dohledat na internetu. A také jako poděkování všem, kteří v minulosti významně přispěli ke stavbě a údržbě dopravních staveb.

Jak vnímáte přeměnu města?

Liberec prodělával několik zajímavých období, některé velice pozitivní, některé už méně. Záleží na vedení radnice. Dříve byla radnice otevřená pro podněty, dnes už to je složité a přijde mi, že radnice se uzavřela.

Co vám chybí ve městě nejvíce?

Z těch silničních staveb chybí dobudovat pseudookruh upravených městských komunikací tj. propojení Ruprechtic, kolem kasáren k lázním a odtud zase k Textilaně. Také systematické dobudování chybějících chodníků městských komunikací a odstraňování bodových závad často souvisejících s nehodovými úseky.

Jaký máte názor, aby se tramvaje vrátily zpět do centra?

V centru Liberce vlastně jsou. To centrum ale není tak veliké, aby se mluvilo o návratu tramvajové trati na náměstí. Nepřineslo by to žádný efekt. Prospěšnější je sledování reálného napojení na rochlický směr a to včas. Ne jako dříve sledované, avšak nerealizované větve na Ruprechtice či směr Hanychov-Kubelíkova. Ta by zejména v dnešní době našla uplatnění s napojením průmyslové zóny.

Jaké máte plány do budoucna?

Ve fotografování pokračuji, ale další díl už nebude, jelikož kategorie dopravní stavby se vyčerpaly. Ale pracuji na tématu, který jsem zatím pracovně nazval „liberecké bolístky.“ Fotograficky zachycuji věci, které Liberec trápí a stojí za pozornost nápravy…