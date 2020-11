Od úterý 24. listopadu budou ve vstupní hale Muzea Českého ráje v Turnově nachystané kartičky se jménem a přáním konkrétního dítěte. Zájemce dárek obstará a zanese jej zabalený a opatřený jmenovkou dítěte zpět do muzea.

Otevřeno je od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 hodin. Akce končí v pondělí 21. prosince ve 14.00 hodin. Dárky poté zavezou pracovníci muzea do jednotlivých dětských domovů. Je proto nutné, aby do tohoto data a času byly všechny dárky v muzeu.