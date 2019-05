Prostranství mezi panelovými domy v jablonecké městské části Mšeno projde postupnou revitalizací. Magistrát chce území rozparcelovat a podle koncepce nechat vysázet nové dřeviny. O to by se mohli postarat místní obyvatelé. Z peněz magistrátu koupí úředníci keř nebo stromek a odvezou ho lidem, kteří rostlinu zasadí a budou se o ni starat. Taková je vize.

Na jabloneckém magistrátu přemýšlí, jak ještě více vtáhnout obyvatele městské části Mšeno do rozhodování o vzhledu města. To by navíc ušetřilo. Vzniknout ale musí nejprve koncepce prostorů. „Aby někdo nezasadil hrušku a někdo jiný smrk. Město dodá materiál, dřeviny a obyvatelé by si území osadili a následně se o něj starali,“ přiblížil primátor Jablonce Milan Kroupa.

Magistrát by v praxi dodal technické věci a místní lidé by okolí domů spravovali. Prostřednictvím osadních výborů pak mohou obyvatelé přicházet s vlastními nápady a pro město pak není velký problém zakoupený keř zafinancovat. „Ale je problém to zasadit a udržovat. Vítali bychom spolupráci obyvatel v jejich území, považoval bych to za úžasnou formu spolupráce lidí a města,“ doplnil Kroupa.

Magistrát by tímto postupem ušetřil i mzdové náklady na výsadbu a další péči o zeleň. Dva roky se totiž o stromek musí starat, zalévat ho. „Někdo musí zeleň objíždět a kontrolovat, pak tam poslat dalšího člověka zalít. Místní vidí, zda je strom zalitý, nebo ne a může hned jednat. V tom je ta potenciální úspora,“ vysvětlil radní pro participaci Petr Klápště.

„Pro nás je snazší stromky dodat. Když to vše budeme dělat my, bude to vždy dražší,“ dodal primátor.

První etapa postupné revitalizace by měla prostorově navázat na plánovanou obnovu okolí zdejší přehrady, tedy horní část sídliště. „Už jsme zadali i projekt, který řeší parkování v této části, kde se změní z podélného na šikmé, a tím se zvýší počet parkovacích vozidel,“ sdělil vedoucí technického odboru magistrátu Pavel Kozák.

Obyvatelé Mšena možnost více se starat o okolí domů vítají. „Kdysi dávno ještě jako zastupitel jsem něco podobného navrhoval, ale byl jsem zahnán, ať zde nezavádím Akce Z nebo pracovní soboty. Jsem rád za takovýto příspěvek a změnu filozofie,“ sdělil předseda osadního výboru Mšeno František Pešek.

Projekt takzvané adopce zeleně je ale zatím stále ve stádiu úvah. „Nicméně si dokážu představit, že třeba důchodci by podobnou iniciativu jistě uvítali,“ doplnil Milan Kroupa.

K plánu jabloneckého magistrátu se lidé mají možnost vyjádřit. Ve středu 22. května se od 18 hodin ve školní jídelně Základní školy Mozartova koná veřejná diskuze k revitalizaci okolí přehrady Mšeno.

Magistrát chce sjednotit stánky s občerstvením, zároveň ale očekává náměty, co lidem u přehrady chybí, co by se mělo zlepšit a co by tam určitě nemělo chybět.

Podněty lidí očekává náměstek primátora pro rozvoj města Jakub Chuchlík, uvolněný radní pro strategické plánování a participaci Petr Klápště a městský architekt David Pavlišta.