Nové sedačky, odpočívárna, jídelna nebo umělecká galerie. Jablonečtí studenti ze čtyř středních škol dali dohromady nápady, které by jejich školu vylepšili. Dvě z nich na to můžou získat finance díky projektu Lepší místo ve škole. O přiklepnutí 50 tisíc korun rozhodne 29. ledna porota.

Projekt podporuje Nadace Jablotron, město Jablonec a Liberecký kraj. Do projektu se nyní zapojila Vyšší odborná škola (VOŠ) mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Střední průmyslová škola technická a také Gymnázium U Balvanu.

Budoucí technici by rádi změnili prostor určený k čekání na výuku jazyků a odborných předmětů. V současnosti jsou zde na chodbách instalovány trubky, které slouží ke krátkodobému sezení. Toto řešení není nikterak komfortní, proto žáci častokrát raději sedí na zemi.

Chtějí větší pohodlí

„Studentský projekt spočívá ve výměně stávající sedací trubky za pohodlnější a praktičtější sedačky k sezení,“ přiblížil ředitel „průmky“ Petr Froněk. Svůj projekt studenti nazvali Sezení na chodbách.

Gymnazisté zase nemají o volné hodině co dělat, kde se v klidu posadit – chybí jim odpočívárna. Budova přitom skrývá i nepoužívanou třídu. Studentům by stačila rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, dvě pohovky či křesla, stolky, kobereček, křesla.

A co si vymysleli studenti prvního ročníku obchodní školy? „V naší škole nemáme jídelnu. Máme pouze místnost, ve které si můžeme ohřát přinesené jídlo v jedné mikrovlnné troubě. Místnost není příliš pěkná a jedna mikrovlnka nestačí,“ nastínila pedagožka Lenka Tapierová.

Studenti chtějí místnost ke stravování a odpočinku vylepšit a zútulnit. Vymalovat, nakoupit lepší vybavení, pořídit více mikrovlnných trub, přidat relaxační a herní prvky.Studenti umělecké průmyslovky by zas rádi viděli otevřenou školní galerii. „Každoročně totiž na škole pořádáme výstavy, a to v prostorách bývalých dílen. V současnosti je však využívaný pouze občasně a je v poměrně neuspokojivém stavu,“ přiblížila ředitelka školy Martina Picko Baumannová. Studenti by rádi prostor vymalovali a opravili podlahu. Vznikla by tak otevřená školní galerie, ve které by mohli organizovat vlastní výstavy a zvát absolventy nebo umělce.

Nápady studentů může podpořit i veřejnost. Hlasování probíhá do 28. ledna na webu lepsimisto.cz, a to prostřednictvím ankety vytvořené na platformě Mobilní rozhlas. Každý hlasující má k dispozici tři kladné hlasy, jež může dát jednomu projektu, nebo je rozdělit a podpořit i další.

Středoškoláci v tuto chvíli zpracovávají prezentace, kterými o velkém finále ve středu 29. ledna v jabloneckém Eurocentru představí porotě své nápady a návrhy jejich realizace. Porota poté vybere dva projekty, které získají podporu, každý ve výši 50 tisíc korun. Přihlédne i k počtu hlasů od veřejnosti.

„Bude zajímavé sledovat, jak se jablonečtí středoškoláci postaví k takto komplexnímu a užitečnému projektu, ve kterém musí prokázat nejen vlastní aktivitu, schopnost spolupracovat, překonávat překážky, ale i řadu dalších velmi praktických dovedností. Mohou zažít úspěch a pocit, že vlastní námaha a úsilí mají smysl a že sami opravdu mohou přispět ke změně k lepšímu,“ popsal člen správní rady Nadace Jablotron Vladimír Stanislav.