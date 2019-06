Adam Tichý, student Střední průmyslové školy technické Jablonec, se nedávno vrátil z čtyřtýdenní stáže v Irsku, konkrétně ve městě Sligo. „Kdyby byla další možnost, hned bych jel znovu,“ sdělil.

Z grantu bylo hrazeno ubytování, stravování, MHDi letenky, s penězi neměl student sebemenší problém. Před odjezdem na stáž absolvoval přípravné kurzy angličtiny, v nichž probral jednotlivá témata, která ho mohla na stáži potkat, a rozšířil si slovní zásobu o technické výrazy z oboru.

Hlavní náplní práce v irské firmě vyrábějící hydraulické součásti do zemědělských strojů bylo obrábění součástí pomocí CNC strojů. „Seznámil jsem se tu nejen s lidmi z Irska, ale také s Kanaďanem, se kterým jsem se v průběhu praxe skamarádil,“ vzpomněl Adam, který se naučil pracovat s novými stroji, jež předtím neměl šanci obsluhovat, a vyzkoušel si spoustu věcí, o kterých se učil ve škole pouze teoreticky.

Výrazně se zlepšil i v angličtině. „Lidé v Irsku, obzvlášť v severním, mluví dost nesrozumitelně, přesto nebyl problém se s nimi domluvit. Důležité bylo zachovat chladnou hlavu a zeptat se klidně i víckrát, protože zdejší lidé jsou moc hodní a mají trpělivost,“ doplnil Adam Tichý.

Dlouho nezapomene ani na ubytování a irskou stravu. „Museli jsme si zvyknout na místní styl stravování. K obědu si v Irsku dávají pouze toust s ovocem a pitím, takže jsme si museli do práce přikupovat jídlo navíc.“

Adamův spolužák Jakub Bradáč absolvoval stáž v anglickém Portsmouthu. S dalším spolužákem tu pracoval v malé firmě na součástky z plechu a kovových profilů. „Ve firmě jsme neměli pevně daný post, a tak jsme dělali od každého kousek,“ přiblížil Jakub Bradáč.

Začali balením finálních výrobků do krabic a jejich přípravou na expedici k zákazníkovi. Následovaly složitější úkoly, jako je sváření profilů a broušení svařených součástí. Když to ovládli, začali pracovat na lisech, ohýbačkách a automatických CNC lisech.

A co dala Jakubovi čtyřtýdenní zkušenost v Anglii? „Zlepšení v jazyce, práci v kolektivu a poznání nové země. Je to pro mě úžasný zážitek a přínos do života,“ vysvětlil student jablonecké Střední průmyslové školy technické.

VYHLÍDKY NA LEPŠÍ POST

Hlavní součástí programu Erasmus je studium v zahraničí, které účastníkům prokazatelně zvyšuje vyhlídky na budoucí uplatnění na pracovním trhu. Kromě toho je vynikající příležitostí si upevnit znalosti cizího jazyka, nabýt sebedůvěry, získat nezávislost, cestovat, poznat nové lidi a blíže poznat kulturu dané země. Studium v zahraničí je pro mnohé jedna z nejlepších zkušeností v životě.

Účastníci programu Erasmus+ mohou studovat ve všech státech Evropské Unie, tak i v Norsku, na Islandu a v Turecku.