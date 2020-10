„Přihlásila jsem se už koncem prázdnin, protože se zhoršila epidemiologická situace, počty pozitivně testovaných se zvýšily. Těch pozitivních testů je opravdu hodně a hodí se tu každá ruka,“ vysvětlila studentka, která brzy nastoupí do 3. ročníku studia zdravotnický záchranář.

U telefonu je 12 hodin, tak dlouho trvá jedna směna. „Někdy je to telefonát i na 20 minut, ne všichni jsou milí, ale rozumím tomu. Mnohdy to berou jako práskání svých známých. Lidé jsou také dost vyděšení, nechtějí o tom slyšet, mít s tím nic společného ani jít na testy, ale my je trasovat musíme,“ popsala Tylichová.

Mezi studenty liberecké univerzity není jediná. Mezi další patří i studenti pedagogické fakulty, kteří zaskakují na školách, kde chybí nemocní učitelé. „Budeme vyzývat i další studenty k širšímu zapojení,“ upozornil děkan fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Jan Picek. Podle něj jsou připraveni. „Na děkanátu už visí seznam studentů, kteří budou ochotni pomáhat s doučováním nebo v sociálních službách,“ dodal.

S dobrovolnictvím mají na Technické univerzitě zkušenost už z jara, kdy Česko čelilo první vlně. Zhruba 15 se jich přihlásilo přes školu, další pomáhali individuálně. Na výzvu školy se jich přihlásily necelé dvě stovky, ne všichni se ale nakonec zapojili.