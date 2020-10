Tereza Srbková z Jablonce studuje obor sociální činnost na Střední odborné škole Kavčí hory v Praze. Několik let je členkou oblastního sdružení Českého červeného kříže (ČČK) ve městě, odkud pochází. Teď ve volných chvílích dochází do Domova důchodců Jablonecké Paseky, kde se nedostává personálu. Jeho řady jsou totiž notně prořídlé především kvůli nařízené karanténě.

Leží zde i senioři s mírným průběhem nemoci covid-19. Srbková jim pomáhá, pracuje proto v nezbytném ochranném obleku. „Zrovna budu odcházet na odpolední směnu do domova. Pomáhám v přímé péči, starám se o klienty domova, když je potřeba, pomáhám s krmením, ale i sprchováním a mytím klientů,“ popsala dívka.

Ještě předtím ale musela absolvovat kurz moderního ošetřovatelství v praxi. „Přišlo mi absolutně normální nabídnout pomoc tam, kde mě potřebují, neváhala jsem. Někdo by do toho možná nešel, já ale mám staré lidi ráda,“ doplnila.

Dobrovolníky z Jablonce a okolí zajišťující starým a nemocným lidem nákupy, ale i výdeje léků na e-recepty organizuje student Gymnázia Tanvald David Štěpánek v takzvaném Dobrocentru, který funguje pod hlavičkou Českého červeného kříže. „Rád bych jednou pracoval ve zdravotnictví, nejlépe jako záchranář,“ uvedl mladý koordinátor jabloneckých dobrovolníků.

Každý všední den je od 9 do 15 hodin na telefonu, kde přijímá objednávky nákupů. „Na jaře jsme denně zajišťovali až sedm nákupů, teď je to zatím slabší, ale cítíme, že objednávek začalo přibývat. Tím pádem roste i zájem o dobrovolníky. V úterý dopoledne jsem jich zaregistroval už šest,“ popsal David. Podle jeho slov je zájem o dobrovolnictví mezi všemi mladšími věkovými kategoriemi, obzvláště mezi studenty, velký.

Jablonecký ČČK zajišťuje dobrovolný personál, který vedle nákupu jídla či léků pomáhá i přímo v sociálních zařízeních. „Je to podle toho, jak se kdo cítí. Někteří naši dobrovolníci pomáhají s přímou péčí, tedy s hygienou, krmením, se vším. Jiní pomáhají jen s obsluhou, donést jídlo, vydezinfikovat pokoj a podobně. Ale i to je velká pomoc, chápu, že ne každý je na přímou pomoc seniorům a nemohoucím nastaven,“ vysvětlila ředitelka oblastního spolku ČČK Kateřina Havlová.

Dobrovolníci pomáhají ale i jinak. Třeba s účetnictvím, pracují s počítači, přitom třeba studují úplně jiné obory.

Registraci dobrovolníků, kteří chtějí pomáhat při nákupech nebo třeba s venčením psů, najdou zájemci na webech oblastních spolků Českého červeného kříže. „Pokud se cítíte na přímou pomoc, registrujte se na celorepublikovém webu zvladnemeto.cz, kde je registrace dobrovolníků do sociálně zdravotních služeb. Spadnete k nám do registru, my vás oslovíme, projdete kurzem a pak vás nasměrujeme tam, kde to je potřeba,“ popsala Havlová.

Lidi, kteří se rozhodnou pro těžší dobrovolnickou činnost, obdivuje. „To jsou lidé, kteří mají pocit, že to je celé špatně. Nechtějí nechat o sobě psát, nechtějí o tom povídat, chtějí prostě pomáhat. Udělají si kurz a jdou do toho po hlavě,“ vyzdvihla.

Dobrovolníků má zatím jablonecký ČČK dost, situace se ale dramaticky mění. „Na jaře to bylo jiné, protože lidé nechodili do práce a dobrovolníků byl dostatek. Teď na podzim takový převis dobrovolníků není, protože lidé do práce chodí a toho času moc nemají. Bereme každou ruku,“ sdělila ředitelka.

Pozastavila se nad tím, že se stále najdou lidé, kteří obcházejí základní pravidla. „Můj pohled je ten, že se to zastavit jen tak nepodaří. Potřebujeme ale koronavirus zpomalit, aby nám nezkolabovaly nemocnice a sociální služby. Tohle si ale bohužel spousta lidí uvědomí až ve chvíli, když jim někdo z blízkých zemře. Nikoho nezabije, když bude doma sedět pár dní na zadku. Ať jde do lesa a omezí kontakty,“ vyzvala.

V Jablonci si boj proti šíření koronaviru vzali dobrovolníci jako poslání. „Makáme pro region, tady je to naše, tady si to potřebujeme ošéfovat tak, aby byli lidé v pohodě. Určitě to zvládneme,“ doplnila Havlová.

Český červený kříž funguje v Liberci, v Jablonci a v Semilech, jen v České Lípě není. Na jaře pomáhali dobrovolníci ČČK Jablonec v semilském okrese, nyní už veškerou agendu převzal ČČK Semily. V Liberci spolupracuje ČČK s dobrovolnickým centrem Kontakt.

Potřebné kontakty, rady a návody najdou zájemci na webech oblastních spolků ČČK nebo na webech okresních měst.