Studio Lhotský vytvořilo úchvatný sarkofág pro dánský královský dvůr

Železný Brod – Více než čtyřtunovou skleněnou sochu ve tvaru sarkofágu pro dánskou královnu Margrethe II. nedávno instalovali skláři ze Studia Lhotský v katedrále Domkirke v Roskilde. Dorazila sem ve vyhřívaném kamionu ze Železného Brodu.

Ve Studiu tavené plastiky Lhotský v Pelechově, části Železného Brodu, vznikal sarkofág pět let, když od prvotního nápadu uběhlo let už patnáct. Po celou dobu se o sarkofágu kvůli embargu královské rodiny nesmělo mluvit. Teď už přitahuje zraky odborníků v katedrále králů. „Jedná se o naprosto výjimečný počin dalekosáhlého obecně kulturního významu přesahující nejen čas, ale i jakékoli jiné hranice,“ vysekl dílu poklonu historik a orientalista Petr Holman.

Dílo vzniklo podle autorského záměru Bjoerna Norgaarda, předního dánského umělce celé řady výtvarných žánrů. Dlouhá léta zadával výrobu skleněných částí hutím v Japonsku, Číně či USA. Se sarkofágem ale pochodil až v Pelechově. „Museli jsme přistavět samostatný objekt na broušení a dokončení sochy. Jde o nebývalou realizaci jak svým významem a umístěním, tak objemem jednotlivých skleněných kusů,“ přiblížil světoznámý výtvarník a majitel studia Zdeněk Lhotský.

Sarkofág, který bude uložen nad budoucím hrobem současné dánské královny, je složen z šesti kusů taveného skla, uvnitř jsou dutiny s podobiznami královny Margrethe II. a jejího manžela Henrika I. Ten zemřel v únoru letošního roku a ač sám návrh sarkofágu zprvu velmi podporoval, v poslední vůli se rozhodl jinak a jeho popel je tak rozptýlen na dvou místech. „Kvůli tomu byl závěr realizace velice vzrušený a komplikovaný. Ale vše už je na místě,“ oddechl si Zdeněk Lhotský.

Do Dánska putoval sarkofág v šesti samostatných bednách, které převážel kamion s vyhřívaným nákladním prostorem. „To bylo v době, kdy na severu Německa hrozily až dvacetistupňové mrazy. Pokud by díly promrzly, mohlo to skončit katastrofou,“ vysvětlil výtvarník.

Socha byla instalována do katedrály v Roskilde první týden v dubnu. Kompletaci sochy stejně jako její celou realizaci zaznamenávali čeští filmaři Miroslav Janek a Pavel Štingl. Natočený materiál se v současné době dokončuje do podoby velkého dokumentu.

Část nasnímaného materiálu dali čeští filmaři k dispozici dánskému královskému dvoru při předání sochy Její Výsosti královně Margrethe II.

Dánské královně je 78 let, stále se těší pevnému zdraví a ještě nechce předat vládu svému synovi. Více zajímavostí o výrobě sarkofágu prozradí výtvarník Zdeněk Lhotský v dalším vydání Týdeníku Jablonecko.