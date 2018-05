Sucho letos přišlo dřív. Situace ještě není kritická, ale vody už je málo

Liberecký kraj – Středeční přívalové deště sice rozkolísaly hladiny některých řek, stav vody na většině toků v kraji přesto dlouhodobě setrvává pod svým dlouhodobým průměrem.

Sucho. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Vyplývá to z aktuální mapy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Týká se to především Jizery v dolním a středním toku.„Situace ještě není kritická, ale na květen jsou to rozhodně stavy podprůměrné,“ potvrdil Pavel Jansa z dispečinku Povodí Labe. „Průtok na Jizeře je teď kolem 7 kubíků za vteřinu, v období sucha je to kolem tří, čtyř,“ doplnil.

I tak podle něj letos sucho udeřilo o dva měsíce dříve než v roce 2015, kdy byly průtoky nejnižší za poslední léta. „Tehdy jsme podobné hodnoty zaznamenali až začátkem července,“ zdůraznil Jansa. „Jak to bude letos, není otázka na vodohospodáře jako spíš na hydrometeorology,“ dodal dispečer.

Podle ČHMÚ budou hladiny sledovaných řek i nadále zvolna klesat. Týká se to i Nisy či Ploučnice. Zatím největší úbytek vody v zemi pociťují už teď na severní Moravě i jihu Čech. V některých obcích dokonce dochází k regulaci odběru vody. Libereckého kraje se to podle informací z Povodí Labe zatím netýká.

„I když jsou stavy toků podprůměrné, zatím jsme ke snížení odběru přistoupit nemuseli,“ potvrdil Jansa a dodal, že v případě většího sucha by stav vody „dotovaly“ některé přehrady v Jizerských horách.

Státní správa může omezit odběry podzemních a povrchových vod. Vyhlášku, která by nařizovala šetření vodou z veřejného vodovodu, pak mohou vydat místní samosprávy. „Hydrologická situace sice není optimální, nicméně natolik významný pokles, abychom o těchto omezeních začali uvažovat, dosud nenastal. Situace se však může změnit,“ uvedla mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.

Dopředu zatím nevidí ani Martin Bauer, majitel rekreační společnosti Sundisk, která na Jizeře a Nise provozuje půjčovny lodí. „Květnový stav vody je sice podprůměrný, ale naštěstí se dosud nestalo, že by turistická část řeky z Malé Skály do Dolánek nebyla sjízdná. Co bude v létě, těžko říct,“ dodal Bauer.