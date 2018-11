Sucho trápí také provozovatele vleků

Jablonecko - Málo vody hlásí velké i malé lyžařské areály. I tak připravily novinky.

Na Tanvaldském Špičáku v ziměFoto: Deník

Je to bída, shodnou se provozovatelé skiareálů v Jizerských horách. Oblast přezdívanou nočník republiky totiž trápí nedostatek vody. Vlekaři přesto doufají v dobré podmínky pro lyžování.



Z velkých areálů je brzký start sezony ohrožen v Bedřichově. Sjezdovky spravované společností SKI Bižu zde totiž zasněžují pomocí vody z Bílé Nisy, která se proměnila v potůček. Takhle málo vody v říčce nepamatují ani místní. „Vody je málo. Už teď je jasné, že zasněžování bude pomalejší. Pokud brzy nenapadne přírodní sníh, půjde Bedřichov do provozu později,“ vysvětlil ředitel společnosti SKI Bižu Pavel Bažant. Deset sjezdovek v Bedřichově obsluhuje šest vleků a jeden pohyblivý pás pro děti.

Problémy s vodou naopak nezastaví začátek sezony na Tanvaldském Špičáku a Severáku. Tanvaldský Špičák je největším lyžařským areálem v Jizerských horách a letos odsud hlásí hned několik novinek.



První sněhová děla tu instalovali už na konci října, v listopadu pak přibyla nová plně automatická a oproti jiným strojům tichá děla. Na vrchol vede nová lanovka kolem sjezdovek Kostelní a Slalomák, která nahradila původní kotvový vlek.

Investice za 40 milionů korun a další novinky ale také zdraží ceny skipasů, a to o 50 korun. Celodenní skipas tak dospělého lyžaře vyjde na 640 korun. Týká se to však jen Špičáku. Na Severáku a v Bedřichově společnost k navýšení cen skipasů nepřistoupila.

Rejdický skiareál obsluhuje jedna sedačková lanovka, jeden vlek typu poma a jeden dětský vlek pro lyžařskou školu. Délka sjezdových tratí je 950 metrů, obtížnost se pohybuje od modré po červenou. I tady vzhlížejí k teploměru a k nebi. „Vody je poskrovnu, ale když bude vlhko jako v těchto dnech, snad bude lépe,“ sdělil provozovatel Skiareálu Rejdice Martin Martínek.

Pomalejší zasněžování hrozí i ve Skiareálu Zlatá Olešnice, který provozuje místní TJ Sokol. „I laik vidí, že v potoce je málo vody, ale průtok je zatím stále dostačující. Uvidíme, kam se to vyvine,“ podotkla starostka jednoty Jana Ducháčková.



V lyžařském areálu je možnost využít dvě červené sjezdovky a jednu modrou. Pro děti tu mívají připravený mírný svah s dětským vlekem. Letos tu vykácením lesíku rozšířili červenou sjezdovku. „Zdražíme asi o deset procent, což jsme neudělali několik let,“ doplnila Ducháčková.



Lučanský vlek U Pily zásobují vodou na zasněžování z místního koupaliště. Dnes v něm chybí 40 centimetrů do plného stavu. „Ideální to není, doufáme, že se to ještě změní,“ řekl starosta Lučan Jiří Řešátko.



Na oblíbené sjezdovce Černá Říčka u Desné už dokonce zasněžovali. „A to přesto, že ani u nás to není s vodou moc slavné,“ sdělil za provozovatele Jan Cink. I tady stihli rozšířit jak zasněžovací systém, tak samotné tratě.