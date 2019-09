Supermarket ve Vratislavicích je znovu ve hře, otevřít by mohl do dvou let

Ačkoli ve Vratislavicích nad Nisou žije přes osm tisíc lidí, jediný liberecký městský obvod stále nemá na svém území supermarket. Změnit by se to mohlo do dvou let, informoval vratislavický starosta Lukáš Pohanka.

Potraviny. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock