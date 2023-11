Jak záhy lidé ze společnosti zjistili, lisovna se věnovala nejen technickým dílům a orientaci na automobilový průmysl. Ještě tu byly formy na díly hraček. Modely aut, stavebnice Seva a další. „Neváhali jsme a stavebnice jsme se rozhodli zachránit. Vyrostli jsme na nich a byli jsme, a to se nezměnilo dodnes, přesvědčeni, že právě stavebnice podporují zručnost, představivost a technický zájem u dětí,“ popsal Lát.

Byl to ale tuhý boj. Nejprve se muselo zacílit na rozvoj, inovaci a zatraktivnění. Během patnácti let pod správou společnosti Beneš a Lát se stavebnice proměnila významně víc než za pětadvacet let předchozí historie. Ale něco to stálo. „Dvanáct let jsme věnovali ročně několik milionů korun tomu, abychom sanovali ztrátu ze stavebnic a hraček. Můžeme to chápat jako nerozumné, my se na to ale dívali jako na filantropii, jako na investici do budoucích generací. Ve 2018 stavebnice poprvé nevygenerovaly ztrátu, ale skončili jsme v mírně kladných číslech, kde se od té doby držíme. I v letošním roce se našim hračkám daří.“

Ve velké hale to je cítit nahřátým plastem. Právě tady vznikají dílky hraček, ale i další polotovary z plastů. Jedním z oborů společnosti je totiž automotive.

PORTFOLIO HRAČEK

ZNAČKY SEVA:

Grafo, Magic Ball, Disco, Mosaic, Seko, Monti System, Blok, Chytré hry, Mechanik Hugo, SEVA

Každou chvilku vypadne ze stroje dílek. Tady vzniká podval za tahač, vedle zase kolečka na další modely. „S nadsázkou říkáme, že jsme největší výrobce automobilů a pneumatik v České republice,“ pousmál se Jan Stránský, který má ve společnosti na starosti obchod a marketing sortimentu hraček a stavebnic.

Každý dílek má svou formu. „Některé jsou tady od počátku výroby v 70. letech minulého století. Musíme je jen sem tam poupravit,“ ukázal Stránský.

Dílky se poté naskladní a putují do balírny. Zde se pak ručně plní krabice s potiskem. Každý segment dílků musí být pečlivě přepočítán. Jen do největších sad se dílky navažují. Jen stavebnice SEVA je nabízena v deseti provedeních. Namátkou SEVA Klasik, Armáda, Zvířata, Vesmír. Monti System nabízí desítky modelů v řadách Tatra, LIAZ, Renault nebo Western. Nebaví vás stavět? Pak můžete sáhnout po chytrých hrách Ukaž, co víš.

V portfoliu společnosti Beneš a Lát lze najít i další hračky. Třeba Grafo, Kouzelný míček nebo Mozaika. Tady si zkrátka najde něco každý. „Naše hračky putují do různých zemí na světě, ale žádný z trhů zatím nedokáže dohnat ten český, snad s výjimkou slovenského. Obrovská znalost Sevy u dnešních rodičů a prarodičů na českém a slovenském trhu je výhodou. Věřím, že Seva může uspět i v zahraničí, ale je to o dlouhodobém budování značky na konkrétním trhu. Na druhou stranu je radost, že máme dlouholeté partnery i v zemích, jako je Kanada, USA a dalších,“ poznamenal Jan Lát.

Za své výrobky pro děti získala společnost mnoho ocenění. Značka Seva byla několikrát oceněna titulem Správná hračka. Toto označení získala v roce 2012 jako první stavebnice SEVA 1. Poté byly oceněny další stavebnice, dosud poslední v loňském roce.

Stavebnice přitom nejsou mnohdy vyrobené ze syntetického plastu. „V roce 2019 jsme uvedli na trh velmi úspěšnou verzi stavebnice Blok z melásky, což je vlastně odpad z výroby melasy, tedy cukru. Zlepšujeme obalové materiály, zmenšujeme obaly, aby se nevozil vzduch,“ vypočítal spolumajitel společnosti Beneš a Lát.

To vše dotváří obraz úspěšné, možno říci již tradiční, české značky. „Jsme hrdí na to, že můžeme navazovat na dlouhou rodinnou tradici české výroby. Je pro nás důležité, že naše produkty vznikají v Česku díky umu českých lidí, že dávají zaměstnání a živobytí rodinám, které tu budou vychovávat další generace,“ doplnil Lát.