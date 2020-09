„Pořádání akce jsem konzultoval s krajským hygienikem, který ji v současné situaci nedoporučil,“ vysvětlil starosta Rychnova Tomáš Levinský. Pouť přitom v krásném počasí navštíví až tři tisíce lidí.

Největší nebezpečí prý hygienici viděli u stánků s alkoholem a posezením. „Odhlašovali se ale i stánkaři, nejistotu z vývoje sdílel i provozovatel pouťových atrakcí,“ doplnil Levinský.

Na jaře v první vlně šíření koronaviru zaznamenali hygienici v Rychnově několik onemocnění covid-19, tři rodiny prošly karanténou. „Na Rychnově od té doby leží jisté stigma, lidé z okolí se k nám mnohdy bojí zajet, byť to je samozřejmě nesmysl,“ poznamenal Levinský.

Na začátku školního roku poslali hygienici do karantény žáky jedné z prvních tříd rychnovské školy. Následné testy však prokázaly, že žádné z dětí není nakažené, a mohly se tak vrátit do školy. „Nyní máme kvůli dalšímu podezření v karanténě pro změnu třídu osmou,“ zmínil starosta Rychnova.

Nejde o první zrušenou velkou akci v regionu. V pátek a sobotu 11. a 12. září se měla konat dožínková slavnost města Semily s názvem Semilský pecen. Tři dny před konáním se rozhodla rada města akci zrušit. „Ačkoli jsme počítali s tím, že letošní 17. ročník oblíbené slavnosti uspořádáme, aktuální situace nás donutila přistoupit k jejímu zrušení,“ sdělila starostka města Semily Lena Mlejnková.

Pro hladký průběh akce přitom připravovali maximum, ale vzhledem k tomu, že se v Semilech v posledních dnech před slavností objevili nově pozitivně testovaní, rozhodnutí změnili.

O uplynulém víkendu se naopak uskutečnily Jablonecké podzimní slavnosti, byť za přísných pravidel. Každý stánek musel disponovat dezinfekcí, stánky stály dva metry od sebe. To ale kritizovali nájemci a vlastníci kamenných prodejen v centru města. „Každý rok byly při konání trhů rozmístěné stánky tak, aby nebyl omezen přístup do kamenných provozoven na pěší zóně. Tento rok město rozmístilo stánky tak, že byly nalepené na výlohy prodejen a dalších provozoven, kdy nechali pouze úzké průchody do obchodů mezi stánky,“ zlobila se Gabriela Sedláková z Řeznictví a uzenářství Sedlák.

Návštěvníci slavností zase kritizovali to, že dezinfekce odpoledne docházela a lidé se mačkali v dlouhých frontách. Ještě horší byla situace na koncertu Anny K na letní scéně Eurocentra. „Žádné dvoumetrové rozestupy se tam nekonaly, dokonce ani půlmetrové. Byla jsem tam a při třetí písničce jsem utekla. Ne kvůli covidu, ale mám ráda osobní prostor. A o tom na koncertě nemohla být ani řeč,“ popsala Dana Ulrychová. Tereza Řežábková zase procházela centrem na nádraží. „Hlava na hlavě, rozestupy žádné, jeden chrchlal víc než druhý,“ zmínila.

Jablonecká radnice to ale vidí jinak. „Přes zvýšená hygienická opatření musím říci, že se slavnosti velmi vydařily,“ sdělil náměstek primátora David Mánek.