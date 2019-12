Podnikatel Vojtěch Hlaváček poskytoval pro lyžařské mistrovství světa, konané v roce 2009 v Liberci, reklamní služby. Částky pět a půl milionu, kterou za ně měl dostat, se ale stále nedočkal. A nyní to vypadá, že se jí ani v dohledné době nedočká. Obvodní soud pro Prahu 6 totiž v pátek 6. prosince zamítl žalobu, v níž se Hlaváček spolu s dalšími podnikateli domáhal náhrady škody po městu Liberec a Českém lyžařském svazu.

Bezmála dvacítka podnikatelů, kteří kvůli mistrovství přišli o peníze, se sdružila do spolku Oprávnění věřitelé po MS 2009 v Liberci. Celkově žádali zhruba 37 milionů korun, soudní proces trval déle než osm let. Páteční rozsudek není pravomocný.

Šampionát pořádalo sdružení OC Fis Nordic, které však skončilo v insolvenci. Podnikatelé se tak obrátili na lyžařský svaz a město, které sdružení formou hostitelské smlouvy zakládali a měli by tak podle věřitelů být za dluhy odpovědní. Právní zástupci města a svazu ale argumentovali tím, že smlouva neobsahovala ručitelské závazky. Proto ji třeba na straně města ani neschvalovalo zastupitelstvo. „Pokud by je (ručitelské závazky – pozn. red.) obsahovala, muselo by ji zastupitelstvo schválit,“ uvedl advokát Jakub Svoboda, který Liberec zastupoval.

K argumentaci žalovaných se nakonec přiklonila i soudkyně. „Je celkem nepochybné, že v hostitelské smlouvě přijali oba žalovaní společně a nerozdílně odpovídat za závazky, které vzniknou v průběhu mistrovství. Ale mám za to, že žaloba není důvodná z pohledu, že ručitelský závazek nevznikl z hostitelské smlouvy, neboť nesplňuje zákonné ani judikaturní požadavky na ručitelské prohlášení,“ uvedla soudkyně.

„My to rozhodnutí vítáme, podařilo se ochránit majetek města. Město není odpovědné za tento dluh,“ okomentoval městský advokát Svoboda zatím nepravomocný verdikt. Advokát věřitelů Miroslav Šianský uvedl, že se o případném odvolání rozhodne až po seznámení s písemným vyhotovením rozsudku. „Zatím ho můžeme vyhodnotit jen emocionálně, a to samozřejmě tak, že se nám nelíbí,“ řekl.

Podnikatel a mluvčí spolku oprávněných věřitelů Vojtěch Hlaváček uvedl, že jde v celé věci především o morální rovinu. „Jsme jediná země v historii šampionátu, která nemá zaplaceny své závazky. Absurdita toho celého je, že oba subjekty, které smlouvu podepsaly, tvrdí, že s tím nemají nic společného. Zvážíme, jakým způsobem bojovat dál,“ řekl.

Jedním z problémů je podle něj to, že si město a lyžařský svaz pro účely pořadatelství zřídily speciální sdružení. „To implikuje pocit, jako byste si zřídili bílého koně, na kterého můžete napsat všechny závazky. To se v naší situaci vlastně stalo,“ dodal Hlaváček.

Mistrovství světa v klasickém lyžování se v libereckých areálech Ještěd a Vesec konalo v únoru 2009. Po šampionátu zůstal bezmála stomilionový dluh. Důsledky pořadatelství akce s sebou město nese dodnes, naposledy letos v lednu zaplatilo státu pokutu ve výši 14,2 milionu za nedodržení dotačních podmínek při stavbě areálů či bytů pro sportovce v Zeleném Údolí. Původně městu hrozila až miliardová sankce, podařilo se jí ale snížit.