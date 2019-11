V roce 2024 tu mělo být zase veselo. Harrachov měly zaplavit davy fanoušků letů na lyžích. Svaz lyžařů ČR na jaře podal přihlášku na pořádání mistrovství světa. Teď ale kandidaturu stáhl. Důvodem jsou nevyřešené majetkoprávní vztahy ve skokanském areálu. Ty brzdí i případnou nákladnou rekonstrukci za půl miliardy korun.

Na červnové konferenci Rada Mezinárodní lyžařské federace (FIS) vyhověla žádosti českého svazu a posunula termín zaplacení registračního poplatku do 1. listopadu. Ani do té doby se však majetkoprávní vztahy nepodařilo narovnat. „Od začátku kandidatury jsme avizovali, že bez záruky státu si nemůžeme dovolit registrační poplatek uhradit. Jsme vděční, že nám FIS vyhověla a udělila nám odklad termínu, avšak ani do této doby se bohužel nepodařilo vyřešit složité vztahy v areálu. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni kandidaturu odhlásit,“ uvedl prezident Svazu lyžařů ČR Lukáš Heřmanský.

Aktuální odstoupení od kandidatury ovšem nutně neznamená, že šampionát v Harrachově v roce 2024 nakonec skutečně nebude. Rada FIS zasedá znovu 23. listopadu a pravděpodobně dojde k prodloužení období pro přihlašování nových uchazečů o pořádání šampionátu a ujedná se finální jarní termín, do kterého lze žádost o hostitelství podat.

Pozemky pod můstky patří státu, který je lyžařům pronajímá. Veškeré dotace jsou přitom podmíněny vlastnictvím. Lyžaři se snaží alespoň o dlouhodobý pronájem. Celá tato věc se ale s úřadem pro zastupování státu nedaří vyřešit.

Snahu prosadit rekonstrukci schválili už v létě podpisem memoranda zástupci svazu lyžařů, Libereckého kraje, města Harrachov, Českého olympijského výboru a spolku Klasický areál Harrachov, který můstky spravuje. „Pokud se podaří vyřešit majetkoprávní vztahy, chceme na jaře opět kandidaturu přihlásit,“ sdělil Lukáš Heřmanský. V minulých měsících proběhla řada jednání, například s premiérem Babišem, hejtmanem Martinem Půtou či starostkou Harrachova Evou Zbrojovou.

„U všech zúčastněných jsem měl pocit, že jsou rekonstrukci můstků nakloněni a jde nám o společnou věc, bohužel majetkoprávní problematika uvnitř areálu je opravdu složitá a její vyřešení si vyžádá více času. V aktivitě o záchranu Harrachova ale rozhodně budeme pokračovat,“ dodal šéf lyžařů. Kraj v memorandu přislíbil uhradit studii a projektovou dokumentaci do výše 5,5 milionu korun.

Premiér Andrej Babiš už před dvěma lety rekonstrukci podpořil i s příslibem půlmiliardové dotace od státu. I on ale považuje za důležité vyřešit spory o pozemky.

Areál malých můstků díky iniciativě Lyžařského a turistického Bucharova klubu Harrachov zatím vstává z popela. S největší pravděpodobností by se tu mělo skákat už v nadcházející zimě. Spolek se s pomocí veřejné sbírky snaží můstky opravit tak, aby se na nich mohla připravovat mládež. Na transparentním účtu má nyní k dispozici skoro půl milionu korun. Sbírku podporují i fanoušci z Polska. Tam zatím vybrali více než 60 tisíc korun. Sbírku podporují i světové tváře skoků na lyžích, třeba Pavel Ploc, Jakub Janda nebo legendární Polák Adam Malysz.

Organizátoři sbírky mezitím už v areálu pracují. Jako první přišel na řadu nejmenší můstek K40. „Vše bylo zarostlé trávou, mechem i malými stromky, výdřeva nájezdu byla vyhnilá. Prostě ostuda a k pláči. Podařilo se vše vyčistit, posekat, odstranit mechy, stromky i shnilé zbytky prken. Nyní je nájezd připraven na položení nové výdřevy,“ přiblížil za spolek Stanislav Slavík, jinak i mezinárodní rozhodčí skoků na lyžích. Podle plánů lyžařského svazu by právě Bucharův spolek měl převzít areál středních můstků do symbolického nájmu a nasbírané finance využít na jeho zprovoznění.