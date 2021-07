Ostré souboje loket na loket, divoké předjíždění hlavou dolů, ostrý terén, náročné překážky. Již nadcházející víkend, tedy 16. a 17. července se v bikeparku ve skiareálu Dobrá Voda koná další ročník podniku JBC 4X Revelations, závod světové série ve fourcrossu horských kol. Loni zrušený podnik se tak po loňské přestávce způsobené opatřeními proti šíření koronaviru vrací do Jablonce.

Nejmasověji navštěvovaná akce na Jablonecku bude ale o něco menší než v předchozích letech, kdy areál naplnilo více než deset tisíc návštěvníků. „Nemohli bychom to lidem ani závodníkům udělat a nechat je další sezonu bez podle jejich slov nejlepšího fourcrossového závodu na světě. Bedlivě jsme očekávali zlepšení situace, a to nastalo, a dalo tak možnost JBC 4X Revelations 2021 uspořádat až pro pět tisíc lidí ve venkovním prostoru,“ přiblížil za organizátory Tomáš Slavík, několikanásobný mistr světa v disciplíně fourcross a zároveň i největší favorit jabloneckého podniku.

Obliba cyklistiky stále roste

Závod se do areálu vrací poosmé. Původně specializovaná akce se od té doby rozrostla do obřích rozměrů.

A i letos udělají organizátoři vše pro maximální show v podání hlavního závodu s účastí špičky bikové fourcrossové scény, která si to rozdá loket na loket na nejtěžší trati celé série.

A že bude na co se dívat. Na své si přijdou i mladí závodníci. Ani letos nebude chybět Revelations KIDS event (v kategorii do 13 a od 13 až do 16 let – do ročníku narození 2005 včetně), který se odjede po páteční kvalifikaci do hlavního závodu.

Oblíbenost cyklistických disciplín během pandemie vysoce vzrostla, kolem Jablonce vyrostla spousta nových tratí, pumptracků a trailů. „Mnoho dětí se do kola zamilovalo a je důležité jim i v této době distančních výuk, všelijakých omezení a zrušených závodů dát možnost si zazávodit, když to jde, a ještě více je namotivovat ke sportu,“ přiblížil Tomáš Slavík.

Ani letos diváci nepřijdou o legendární afterparty plnou zajímavých interpretů. Na afterparty se letos představí živé kapely jako je dívčí tornádo hrající cross-over rock Gaia Mesiah s energickou zpěvačkou Markou Rybin. Punk rockovou strunu naladí The Fialky a tradičně svůj prostor dostane lokální kapela Lifelines. Za mixážní pult se pak postaví NobodyListen, Manene, DJ N’zym, Hrusha, Cyper nebo Illya.

Loni po sedmi letech zrušeno

Loni byl závod po sedmileté tradici zrušen a to kvůli platným opatřením proti šíření koronaviru.

Ještě na konci března přitom tým akci připravoval, již tehdy ale lidé tušili, že k ní nedojde. Přesto jsou někteří fanoušci JBC 4X Revelations ze zrušení ročníku smutní. „Bude to trochu smutné léto bez JBC 4X, ale ono to rychle uteče. Bez tak by to v omezeném poctu diváků nebylo ono,“ shrnul to tehdy za všechny Petr Kemenáš z Jablonce. Teď už se těší na letošní ročník.

Program JBC 4X Revelations 2021:

Čtvrtek 15.7.2021

Tréninky a registrace

14:00 – 17:00 Registrace

16:00 – 18:30 oficiální tréninky

Pátek 16.7.2021

Oficiální tréninky, kvalifikace, warm-up party

14:00 – 16:00 finální registrace

15:30 – 17:45 oficiální tréninky

18:00 – 19:30 JBC 4X Revelations – kvalifikace

19:30 – 20:30 Revelations KIDS EVENT (vložený závod dětí, kategorie do 13ti let a 13-16let – do ročníku narození 2005 včetně)

21:00 – 02:00 oficiální warm-up party

Sobota 17.7.2021

Oficiální tréninky, závod a afterparty

15:00 – 16:30 oficiální tréninky

17:00 – 17:45 zahajovací ceremoniál JBC 4X Revelations

18:00 – 20:30 JBC 4X Revelations – hlavní závod

20:30 – 21:00 vyhlášení vítězů

21:30 – 04:00 oficiální afterparty