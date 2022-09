Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská poskytuje nejenom svou sklářskou huť, ale také provoz broušeného a malovaného skla. „Někteří účastníci sympozia připravili přednášku, která představila jejich další tvorbu. Tyto prezentace byly určené nejenom žákům a pedagogům, ale byly volně přístupné i pro veřejnost,“ popsal ředitel SUPŠS Jan Hásek.

LSD se letos zúčastnilo sedm sklářských výtvarníků, sympozium má i letos mezinárodní formát. Do Železného Brodu dorazily tři sklářské výtvarnice z Norska, mimo jiné partnerky projektu Spojeno sklem, který zahrnuje nejen workshopy či pořádání výstav se sklářskou tématikou, ale i přestavbu vnitřních prostor Městského muzea v Železném Brodě.

Kromě norských výtvarnic své vize přetavil i slovenský výtvarník Palo Macho a přední čeští výtvarníci Marian Vorláb a Jaroslav Bejvl. V prostorách společnosti Detesk, která se do LSD připojila již popáté, pracoval další výtvarník Tomáš Košťál.

Zvláště vítané byly výtvarnice z Norska. „Je to tady báječné, přivítali nás opravdu velmi pěkně. Je tu bezvadná parta lidí. Naučila jsem se tady techniky, které se u nás běžně nedělají,“ popsala Kjersti Johannessen.

Konec s dechem

Její přítelkyně a kolegyně Ida Siebke pro sympozium vytvořila další část série, kterou začala tvořit ve své domovině. „Dá se to přeložit do češtiny jako Konec s dechem,“ přiblížila odborná pracovnice muzea Lenka Jůnová. Objekty pracují s ne moc využívanou technikou, kdy jsou tenké trubičky do objektu z křišťálového skla vloženy. „Má to popisovat stav, kdy už nemůžete s dechem a jste na pokraji sil. Ty trubičky se do skla vtahují studené, takovou techniku železnobrodští skláři nepoužívali, předpokládali, že by to popraskalo. Tím jsem zdejší techniky obohatila,“ pousmála se Ida Siebke.

Ale i norské výtvarnice se v Železném Brodě naučily nové postupy. „Ony dělají na lavicích, u nás poprvé viděly, že se dělá u takzvaného korýtka, kde si sklář vystačí vlastně sám, kdežto na lavici kolem vás musí skákat pět pomocníků,“ přiblížil huťmistr Lukáš Šulc.

Vernisáž výstavy s výsledky sympozia proběhne v rámci sklářských slavností Skleněné městečko v sobotu 17. září v 15 hodin.

Spojeno sklem

Do tří let změní Městské muzeum v Železném Brodě svou, možno říct, už trošku okoukanou tvář. Z „Norských fondů“ sem míří celkem 28 milionů korun na projekt s názvem Spojeno sklem!

„Vznikne zbrusu nová interaktivní expozice. Vrchní patro muzea bude celé bez přístupu denního světla a nasvíceny budou jednotlivé exponáty. Návštěvníci si tak budou moci vychutnat krásu a hloubku skleněných předmětů,“ přiblížila odborná pracovnice a zpracovatelka projektu Lenka Jůnová.

Nově vznikne konferenční místnost, která bude sloužit pro různá jednání, přednášky a společenské aktivity. Vznikne i nový dětský koutek. Návštěvnický komfort zvýší i nová sociální zařízení a muzejní obchod. Muzeum se tak stane novým atraktivním cílem pro širokou veřejnost.

Tři norské výtvarnice Jeanne-Sophie Aas, Kjersti Johannessen a Ida Siebke se do projektu Spojeno sklem připojili již v roce 2019. Tehdy Městské muzeum v Železném Brodě projekt připravilo a snažilo se vstoupit se žádostí o dotace do takzvaných Norských fondů. Muzeum si ale muselo najít norského partnera. Výtvarnice našla norská PR manažerka projektu.

V rámci projektu proběhlo již několik worskshopů, v současné době probíhá v železnobrodské Městské galerii Vlastimila Rady výstava Sthodo la skľenčinatar – Poskládáno ze skla. Představuje tvorbu malíře Rudolfa Dzurky, což byl amatérský romský umělec původem z Pavlovců na východním Slovensku.

Slavnosti skla Skleněné městečko se v letošním roce v Železném Brodě uskuteční v termínu 17. až 18. září.

Letošní 16. ročník se opět pochlubí pestrým sklářským programem po celý víkend. K vidění budou sklářské dílny, otevřeny budou galerie i muzea. Budete si moci vybrat z nepřeberného množství bižuterie a výrobků ze skla. Pro doladění atmosféry nebude chybět bohatý kulturní program na Malém náměstí.