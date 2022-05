Deset dřevosochařů v pátek 27. května dokončilo své výtvory. Aukce dřevěných soch se chystá na sobotní večer, výtěžek z ní půjde rovným dílem do Domova důchodců Velké Hamry a na podporu projektu rekonstrukce Riedelovy vily.

„Před lety jsem projížděla Desnou a zaujalo mě, co se na zahradě Riedelovy vily děje. Jak jsem viděla, že vyřezávají sochy, hned jsem si to zkusila. Od té doby jsem tady každý rok,“ popsala Milena Bauerová z Jablonce nad Nisou, která se v civilu stará o dramaturgii známého klubu Na Rampě.

Z prvotního impulzu se stal koníček. Na letošní rok si Milena Bauerová zvolila téma lavičky. „Je taková jako na vodě, na spodku jsem vyřezala vlnky,“ přiblížila. Jak říká, dřevořezbáři dopředu nevědí, co budou tvořit. „Záleží na dřevu. A také na tom, zda nemá uvnitř kazy. Jeden rok jsem dělala takovou kouli, nakonec jsem ji ale přejmenovala na Třířetězovku, protože jsem na ní zničila tři řetězy na pilu. Ve dřevě byly zarostlé nějaké skoby. Zřejmě to bylo dřevo ze zahrady a ti majitelé do ní kdysi něco natloukli,“ pousmála se Bauerová.

Jen kousek od stanoviště Mileny Bauerové odpočívá na hrubé lavičce Josef „Jožka“ Indra z Velkých Bílovic u Břeclavi. „Cesta je dlouhá přesně 357 kilometrů a čtyři sta metrů. Už to za ta léta, co sem jezdím, znám nazpaměť.“ Vyučený frézař vynechal jediný ročník Sympozia Desná, už ani neví proč. Do Desné podle svých slov jezdí rád. Nehodlá v tom skončit ani v důchodu, do kterého právě vstoupil. „Už jsem tady takový inventář,“ pousmál se Indra.

Před lety si doma sem tam něco vyřezal, ambice ale neměl žádné. Až ho známá přemluvila, ať něco ze své amatérské tvorby zkusí vystavit. A dočkal se úspěchu. V roce 1999 dostal nabídku účasti na podobné řezbářské akci v Konstantinových Lázních. „Účastnil jsem se ale až o rok později. Pak jsem se dostal ještě na jednu podobnou akci a pak už jsem dostal lano do Desné.“

V devatenácti ročnících Sympozia Desná vytvořil mnoho soch, pyšný je na každou. Nejvíce je ale hrdý na sousoší, které připravil v ročníku, jehož aukce podpořila projekt na zpřístupnění Protržené přehrady nad Desnou. „Skulptura rodiny, otec, matka, dvě děti. Dělalo se to z jasanu a to dřevo bylo dvoubarevné. Tehdy se to vydražilo za 37 a půl tisíce korun, což byla a stále je rekordní suma za jedno dílo Sympozia,“ doplnil.

Dřevosochaři své akce většinou obrážejí ve stejném složení. „Asi osm let u nás nebyl Jan Rázek, letos si ale čas udělal a vytvořil kohouta,“ sdělila za pořádající Kulturní a informační centrum Desná Lenka Neumannová.

Velká aukce vytvořených soch a dalších předmětů, které sochaři do aukce dodají, se bude konat v sobotu 28. května od 17 hodin. Přímo v zahradě Riedelovy vily. Přesná polovina z výtěžku půjde na konto Domova důchodců Velké Hamry, který peníze využije na trávení volného času seniorů, druhá pak na podporu rekonstrukce Riedelovy vily, v níž sídlí kromě knihovny a muzea i Kulturní a informační centrum.

Vila čeká na velkou rekonstrukci. Město se na ni snažilo získat dotace z Norských fondů ve výši 30 milionů korun. Z regionu však byl úspěšnější Železný Brod s projektem Spojeno sklem!

„Bohužel jsme neuspěli. Protože ale část střechy Riedlovy vily je v havarijním stavu, musíme s rekonstrukcí začít,“ sdělil tajemník desenské radnice Jaroslav Müller. Do střechy v návětrné straně totiž zatéká.

Město tedy rekonstrukci rozdělilo do etap. Nejprve se musí opravit havarijní stav. V dalších letech by se měla provézt rekonstrukce zbytku střechy, poté by měla být vyměněna okna, pak dojít na rekonstrukci fasády. V dalších krocích je v plánu i rekonstrukce interiéru.