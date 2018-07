Také strážníci mohou kontrolovat cyklisty v rámci prevence

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) kontrola pryžových těsnění. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Kontrola pryžových těsnění - výuční list jakéhokoli zaměření, schopnost vést evidenci kontroly a vyplňovat protokoly., Místo výkonu práce: Malostranská 4, 468 51 Smržovka, Kontakt telefonicky Po-Pá od 8.00 do 12.00 hod.. Pracoviště: Petr hoffmann-pracoviště, Malostranská, č.p. 4, 468 51 Smržovka. Informace: Petr Hoffmann, +420 603 229 016.

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků Skladník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Skladník, , Náplň práce:, " Nakládka a vykládka kamionů, " Příprava expedice , " Příjem a výdej materiálu do skladu a do výroby , " Zodpovědnost za pořádek v skladovacích prostorech , " Optimalizace organizace prostoru ve skladu, Požadujeme:, " Zkušenosti na VZV - průkaz zajistíme , " Ochota pracovat v směnném režimu - 3 směnný provoz, " Manuální zručnost a zodpovědný přístup, , Zaměstnanecké výhody:, " Práci na HPP s možností na dobu neurčitou, " Kompletní zaškolení a podporu , " Možnost karierního růstu, " Možnost založení a vedení účtu zdarma, " Odměny při pracovních i osobních výročích, " Stravenky v hodnotě 80 Kč za každou odpracovanou směnu, " Příspěvky a prémie, , Hlásit se telefonicky nebo e-mailem, tel: 483 369 700, 778 712 940, e-mail: kristyna.nuderova@elox.cz. Pracoviště: Acl anodizing s. r. o., U Přehrady, č.p. 5206, 466 02 Jablonec nad Nisou 2. Informace: Kristýna Nuderová, +420 778 712 940.

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace Odborný referent oddělení přestupků. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18810 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici, REFERENT odboru správního Magistrátu města Jablonec nad Nisou (odborný referent oddělení přestupků) , 10. platová třída, Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářské, nejlépe právního či humanitního zaměření; (popř. zahájené vysokoškolské studium s ukončením studia nejpozději k 31.12.2022 - viz § 112 odst. 9 z. č. 250/2016 Sb.); znalost správního řádu, profesní zkušenosti související s danou problematikou či dosavadní praxe v oboru výhodou; komunikační, vyjednávací a mediační schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů; flexibilita, samostatnost, zodpovědnost a schopnost týmové práce; uživatelská znalost práce s PC (min. Microsoft Office); odolnost vůči stresu, Popis vykonávané práce: Projednávání přestupků (proti veřejnému pořádku, proti majetku, proti občanskému soužití atd.) a provádění činností s tím souvisejících, zejména ukládání pokut příkazem na místě, rozhodování příkazem a v řádném správním řízení, vedení ústního jednání. Spravování finanční hotovosti na základě dohody o hmotné odpovědnosti., Přihlášky do 20. července 2018 do 12 hod., Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát,. Pracoviště: Statutární město jablonec nad nisou - magistrát města, Mírové náměstí, č.p. 3100, 466 01 Jablonec nad Nisou 1. Informace: Zdeňka Krausová, +420 605 713 567,483 357 172.