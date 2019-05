„Je to velký kontrast. My v muzeu oživujeme starou techniku, lidé z hospice zase pomáhají jiným dojít ke klidnému odchodu ze života. I proto doufáme, že lidí přijde spousta,“ popsal hlavní organizátor charitativní akce Karel Janoušek.

Akce se uskuteční až o prázdninách, konkrétně o víkendu 20. a 21. července. Největší soukromé muzeum svého druhu v České republice se ale musí připravovat už dnes. „Oslovujeme sponzory, kontrolujeme a připravujeme techniku,“ přiblížil Karel Janoušek, syn majitele muzea Jaroslava Janouška.

„Plánujeme vozit návštěvníky různými tanky za rozumnou částku a výtěžek z jízd věnujeme na podporu Hospice svaté Zdislavy v Liberci,“ doplnil Janoušek starší.

Akci pořadatelé zatím ladí. Součástí bude možná i výstava kulometů, modelů tanků, samozřejmostí bude občerstvení.

Válek a bojů je dnes podle Jaroslava Janouška ve světě moc. I proto nechtějí připravovat bojovou ukázku. „Určitě se nebude konat žádná bitva, s tím je spojená spousta problémů, náročná organizace. Protože hospic je o konci života, chceme připravit spíše klidnější akci,“ podotkl Karel Janoušek.

Už druhý ročník

Podobnou akci pořádalo muzeum v loňském roce a zájem byl obrovský. Přišly asi dva tisíce lidí, kteří se mohli v tanku svézt jen za vstupné do muzea. „Jezdili jsme třemi tanky čtyři hodiny v kuse, což je obrovský nápor. Projezdili jsme velké množství pohonných hmot, což byla velká trhlina v hospodaření muzea,“ přiblížil Janoušek starší.

Proto letos půjde část vstupného na pohonné hmoty, druhá část ze vstupného a peníze za jízdu tankem půjdou pro hospic.

V praxi to bude vypadat tak, že lidé zaplatí obvyklé vstupné do muzea a ti, kteří budou mít zájem, i menší obnos za jízdu tankem. „Jízdné chceme nastavit na rozumnou hodnotu tak, aby to lidi neodradilo,“ slíbil Karel Janoušek.

Hospic žije z charity

Hospic svaté Zdislavy Liberec je závislý na darech a dotacích nejen od Libereckého kraje, obcí a nadací, ale i na dárcích a charitativních akcích, které se na podporu hospice konají po celém kraji. Posláním hospice je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů ke konci života a zároveň podpora pozůstalých. „Letošní rok je pro sociální služby složitý, protože ubylo peněz ze státního rozpočtu. I proto jsme vymysleli tuto akci ve spolupráci s muzeem ve Smržovce,“ vysvětlila ředitelka hospice Taťána Janoušková.

Ostatně díky této spolupráci se mohl před nedávnem na tanky přijet podívat i jeden z klientů hospice, který byl v době své vojenské služby tankistou. „Pán mezi tanky jakoby omládl. Nadšeně vyprávěl, jak se za mlada učili na tank vyskakovat. Radost byla tak veliká, že nám výskok alespoň částečně i ukázal,“ pousmála se ředitelka libereckého hospice.

V současné době poskytuje Hospic svaté Zdislavy své služby v domácím prostředí klientům v Liberci, Jablonci a okolí. Při nemocnicích v Turnově a České Lípě provozuje Rodinné pokoje. Od ledna 2016 nabízí občanům Libereckého kraje další model péče – lůžkové zařízení Hospic svaté Zdislavy. „Svou prací se snažíme o to, aby pacienti netrpěli nesnesitelnou bolestí, za všech okolností byla respektována jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstali osamoceni,“ doplnila Taťána Janoušková.