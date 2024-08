Jde o to, že strávník, tady samozřejmě děti školou povinné, si mohou nabrat na talíř kolik chtějí. Po dojedení vezmou děti tác a odnesou ho na další pult, takzvanou třídicí linku. Tam roztřídí nádobí a do připravených malých kontejnerů odhazují zbytky jídla. Nad kontejnery svítí obrazovka, která dětem ukazuje, kolik potravin ten den vyhodily.

To děti motivuje k tomu, aby s jídlem šetřily a nabraly si opravdu jen tolik, kolik jsou schopné sníst. Nový systém stravování má dát dětem volnost v tom, co se jim k obědu právě líbí, ale také je motivovat, aby potravinami šetřily. „Je to znát, když jsme jídlo vydávaly ve standardních porcích, bylo zbytků řádově více. Prostě když musely, nejedly. Teď si nandají, co jim chutná, a zbytků výrazně ubylo,“ přiblížila kuchařka Marie Oeserová.

Celkové investice města tehdy překročily jeden milion korun. „Ale o penězích to není. Děti tráví ve škole minimálně čtyři hodiny denně. A právě ve škole a s dětmi je potřeba vhodnou formou začít řešit změnu špatných návyků a chyb ve výchově, ve stravování, v pohledu na svět. Děti dokážou velice efektivně ovlivňovat i některé postoje svých rodičů. I proto vnímáme školství jako naši prioritu,“ popsal starosta města Tanvald Vladimír Vyhnálek.

„Ve školních restauracích by se měly děti seznámit s tím, jak vypadá a chutná zdravé a kvalitní jídlo. A právě právo na výběr, ale zároveň maximum samostatnosti a podpora odpovědnosti – to jsou parametry, na které jsme se ve spolupráci s městem Tanvald zaměřili. Finský model přináší revoluci z pohledu výchovy dětí i životního prostředí, protože klade zásadní důraz na neplýtvání jídlem a třídění odpadu. Celkově vede dětské strávníky i nás jako poskytovatele k dlouhodobé udržitelnosti celého procesu školního stravování,“ dodal Michal Debrecéni, dnes generální ředitel společnosti Delirest, která se specializuje na školní a závodní stravování.

Mohlo by se vám líbit: Videomapping zhasne osvětlení, Jablonecká Perle uzavře Horní náměstí