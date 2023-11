Správa železnic zakázala 8. listopadu letošního roku jízdy ozubnicových lokomotiv v úseku Tanvald - Kořenov. Zákaz má platit do skončení rekonstrukce trati, která je v tuto chvíli plánovaná na rok 2025.

Zubačka v Kořenově. | Foto: Jindřich Berounský

Lokomotivy řady T426.0 (715) doposud jezdily v úseku Tanvald - Kořenov na základě výjimky přechodnosti. Správa železnic 8. listopadu rozhodla, že výjimky již nebude udělovat a fakticky tak zakázala jízdy ozubnicových lokomotiv do doby, než dojde ke komplexní rekonstrukce trati.

Ta je v teď plánována na rok 2025, termín ale není definitivně potvrzen. O rekonstrukci jediné ozubnicové trati v Česku se mluví už několik let. Podle prvních plánů měla již být rekonstrukce trati hotova.

Liberecký kraj, který provoz zubačky zasmluvnil do konce roku 2028, se zákazem jízd nostalgických vlaků zásadně nesouhlasí. „Postup Správy železnic považuji za nepřijatelný. Zprávu o zákazu provozu s námi, jako s objednatelem tamní dopravy, předtím nikdo neprojednal. Nyní se co nejdříve hodlám sejít s generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou a budu požadovat vysvětlení. Letos jsme s provozovatelem Zubačky podepsali smlouvu o provozu do roku 2028 a zákaz jízdy na této trati je pro nás neakceptovatelný a ohrožuje náš dlouhodobější plán a koncepci zachovat nostalgické vlaky, oživit historii a podpořit cestovní ruch,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Navíc v posledních pěti letech opakovaně žádáme, aby Správa železnic zařadila opravu do prioritních investic. A zásadně nesouhlasíme, aby tak unikátní trať zcela zanikla.“

Kraj má zájem o dlouhodobé zapojení nostalgických vlaků do dopravní obslužnosti svého území včetně jejich využití pro kapacitní posílení pravidelných spojů. V letošním rozpočtu má Liberecký kraj na nostalgické aktivity vyčleněno celkem 6,5 milionu korun. Rozsah aktivit v dalších letech bude záviset na zájmu cestujících o nabízené služby.