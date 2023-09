/FOTO, VIDEO/ Tým filmařů z Řecka natáčel uplynulých dnech v Tanvaldu. Ne hraný film, ale dokument o hasiči kynologovi Václavu Vančurovi.

Řecký štáb natáčel dokument o kynologovi z Tanvaldu | Video: HZS Libereckého kraje

„Byl jsem okouzlen tím, jaký systém u českých hasičů funguje. Vše je tu perfektní a připravené. Vnímám řád a pořádek, v Řecku je to odlišné,“ popsal řecký novinář, který se natáčení ujal jako režisér, Charalampos Giannakakis.

Na stanici v Tanvaldu vznikaly scény, které mají divákům přiblížit Václavův den ve službě, hasičské zázemí i některé kolegy. „Chceme Vaška představit jako hasiče a kynologa, úspěšného sportovce a skvělého tátu,“ popsal režisér.

Záchranářskému výcviku se se svojí fenkou Bellou Václav Vančura věnoval dříve, než se stal profesionálním hasičem. Na stanici do Tanvaldu nastoupil v roce 2014. Poté ho čekaly několikaměsíční kurzy. „Už v lednu 2015 jsem s Bellou splnil kategorizaci pro sutinové vyhledávání a stal se z ní služební pes hasičského záchranného sboru. Téhož roku na podzim jsme splnili sutinové atesty ministerstva vnitra a mohli jsme tak začít jezdit na ostré zásahy. Zároveň jsme byli zařazení do mezinárodního USAR týmu,“ vzpomněl kynolog.

Nejsložitější zásahy čekaly na mladého kynologa v zahraničí. Třeba po výbuchu přístavu v Bejrútu v roce 2020. „Byla to taková malá apokalypsa, všude sklo a lidé v obvazech. Úplně odlišná situace oproti jakémukoliv zásahu v minulosti. Naší náplní bylo prohledat přístav a jeho doky, zda se zde nenacházejí nějaké oběti výbuchu. Pro psy to bylo velmi náročné. Přijeli z českého podnebí, kde se v této roční době teplota pohybuje okolo 25 stupňů a vlhkost je normální. Během tří hodin přejeli do prostředí, kde teplota i přes noc přesahovala 36 stupňů a vlhkost byla stále nad 85 procent,“ vzpomněl v rozhovoru pro Deník.

Hasiči trénovali záchranu lidí v sutinách. Vyrazil i kynolog z Libereckého kraje

Měl odjet pomáhat i do Maroka, které v nedávné době postihlo ničivé zemětřesení. Marocká vláda ale nakonec českou nabídku pomoci nevyslyšela.

Zásahy Václava Vančury a jeho psů začaly kolovat po internetu. Právě tady na něj řečtí filmaři narazili. „Máme lidi, kteří hledají unikátní a zajímavé příběhy, osobnosti. Vaška jsme našli díky článku na internetu a řekli jsme si, to je on, je dobrý táta, hasič, sportovec, miluje přírodu, má všechno, co jsme hledali“ vysvětlil Giannakakis. „Vím přesně, co chci příběhem o Vaškovi sdělit. Bude to o důvěře mezi člověkem a zvířetem,“ doplnil.

Pro natáčení si tanvaldský kynolog musel zvolit jediného ze svých psů, byla to tedy tak trošku Sophiina volba. „Chtěl jsem si vybrat starší Swix, ale věděl jsem, že při natáčení by to neustálé opakování scén začala sabotovat, a tak jsem zvolil Ori,“ popsal Vančura.

Zhruba dvacetiminutový dokument by měl být hotový v průběhu letošního prosince, ke zhlédnutí bude on-line na webu XTerra. „Původně jsem si myslel, že přijedou tři lidé, natočí nějaké krátké video a dozvěděl jsem se, že jsem byl vybrán z deseti osob na světě,“ poznamenal kynolog tanvaldských hasičů. Podle tvůrců dokument aspiruje na promítání nejen na řeckých, ale i dalších na zahraničních filmových festivalech.