Policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldu vyjeli v týdnu do předem vytipovaných míst v Jizerských horách. Pozornost zaměřovali především na místa, kde je lesním zákonem zakázán vjezd do lesů. Provedli kontroly v terénu, kde sběrači lesních plodů najíždějí svými motorovými vozidly až do chráněných krajinných oblastí a odlehlých míst Jizerských hor a to až ke státní hranici.

V chatových oblastech zkontrolovali také řadu rekreačních objektů a hovořili i s řadou jejich obyvatelů.

close info Zdroj: Policie ČR zoom_in Policisté z Tanvaldu se zaměřili na nelegální vjezdy do lesů a odhazování odpadků v Jizerských horách.

Během této akce tanvaldští policisté působili i v areálu motokrosové trati. „Navíc přistihli dvě osoby při páchání přestupků proti veřejnému pořádku, tím že v lese vyhazovali odpadky. Policisté toto protiprávní jednání vyřešili hned příkazem na místě,“ přiblížila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Podobné akce za využití čtyřkolky budou v létě pokračovat. Policisté budou výkon služby směřovat i do méně přístupných míst, kam by se s osobním vozidlem v členitém terénu nedostali.

