„Dobrý den, dobrý den,“ pozdraví každý žák, který nakráčí do zbrusu nové jídelny. „Čipne“ si stravenku, popadne tác, na něj talíř a misku na polévku, natočí si vodu nebo čaj. Opatrně přenáší tác s nádobím k pultu, kde na něj čeká polévka, hlavní chod a několik druhů krájené zeleniny. Aby děti viděly, jak má průměrná porce vypadat, v čele pultu stojí vzorový tác s nabranou porcí.

„Dneska je kuřecí maso, to moc nemusím, tak si dám více rýže, omáčku a rajčata a okurky,“ sdělil malý Pepa. Děti si mohou nabírat jídlo z obou stran pultu, na každé je stejný sled potravin. Začíná se polévkou, následuje příloha, maso, omáčka a zelenina.

Podle chuti

Každý si nabere podle chuti. Třeba Lenka si v úterý 4. října vzala naopak jen suché maso a zeleninu.

Po dojedení vezmou děti tác a odnesou ho na další pult, takzvanou třídicí linku. Tam roztřídí nádobí a do připravených malých kontejnerů odhazují zbytky jídla. Nad kontejnery svítí obrazovka, která dětem ukazuje, kolik potravin ten den vyhodily. V pondělí to byly jen 2 kilogramy a obrazovka za to dětem poděkovala.

„Ale někdy minulý týden se podařilo vyhodit pět kilogramů. A to se nám tady jeden prvňáček skoro rozbrečel, že toho bylo moc,“ pousmála se ředitelka školy Jana Duňková.

Nový systém stravování má dát dětem volnost v tom, co se jim k obědu právě líbí, ale také je motivovat, aby potravinami šetřily. „Je to znát, když jsme jídlo vydávaly ve standardních porcích, bylo zbytků řádově více. Prostě když musely, nejedly. Teď si nandají, co jim chutná, a zbytků výrazně ubylo,“ přiblížila kuchařka Marie Oeserová.

Nezbytná byla celková přestavba školní jídelny, a to včetně změny stavební dispozice prostor, výměny technologií, tedy nového výdejního pultu i třídicí linky. Víc než 85 žáků prvního stupně Masarykovy základní školy tak do nového školního roku vykročilo skutečně v novém.

Chyby ve stravování

„Celkové investice města překročily jeden milion korun, ale o penězích to není. Děti tráví ve škole minimálně čtyři hodiny denně. A právě ve škole a s dětmi je potřeba vhodnou formou začít řešit změnu špatných návyků a chyb ve výchově, ve stravování, v pohledu na svět. Děti dokážou velice efektivně ovlivňovat i některé postoje svých rodičů. I proto vnímáme školství jako naši prioritu,“ popsal starosta města Tanvald Vladimír Vyhnálek.

„Ve školních restauracích by se měly děti seznámit s tím, jak vypadá a chutná zdravé a kvalitní jídlo. A právě právo na výběr, ale zároveň maximum samostatnosti a podpora odpovědnosti – to jsou parametry, na které jsme se ve spolupráci s městem Tanvald zaměřili. Finský model přináší revoluci z pohledu výchovy dětí i životního prostředí, protože klade zásadní důraz na neplýtvání jídlem a třídění odpadu. Celkově vede dětské strávníky i nás jako poskytovatele k dlouhodobé udržitelnosti celého procesu školního stravování,“ dodal Michal Debrecéni, generální ředitel společnosti Compass Group/Scolarest, která jídelny v tanvaldských školách provozuje.

Nový systém stravování chce škola aplikovat i ve své hlavní budově. „Rádi bychom ho připravili již příští rok,“ uvedla ředitelka Duňková.