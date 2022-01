Až do odvolání pracují v důsledku očekávané zhoršené epidemické situace z preventivních důvodů všechna pracoviště Městského úřadu Tanvald v omezeném provozním režimu.

Tanvaldská radnice. | Foto: Foto www.tanvald.cz

Úřední hodiny jsou korigovány na pondělí a středu od 8 do 11 a od 13 do 16.30 hodin. Zároveň radnice vyzvala občany, aby úředníky kontaktovali pouze v nezbytně nutných a neodkladných záležitostech a to přednostně telefonicky, elektronicky nebo poštou. Mimo uvedenou dobu úředních hodin budou všechna pracoviště úřadu pro veřejnost uzavřena.