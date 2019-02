Přijíždím na spodní parkoviště, které je ovšem už od 8.30 plné. Ejhle. Až na místě si uvědomuji, že jsou prázdniny. „Lanovky dnes jedou už od půl sedmé ráno. Máme tu navíc závody,“ huláká na mě muž v oranžové vestičce, který mě poslal na snad poslední volné místo na parkovišti. Zaparkuji, přezuji se a parkovištěm přes pokladny „vyběhnu“ po schodech k vleku a hurá na lanovku.

Teplota na bodu mrazu a 70 centimetrů sněhu mi napovídá, že podmínky k lyžování budou parádní. Nasedám na čtyřsedačkovou lanovku, kde mi s nástupem pomáhá pojezdový pás.

Po příjezdu na vrchol vyhodnocuji, že mé domněnky byly správné. Jede to krásně, lyže jsou v souladu se sněhem, a protože se dav lidí rozmělní na několik svahů, můžete si cestu dolů užít relativně bez hrozby srážky. Zatím není žádná námraza ani muldy. Vše je akorát. Pro začátek vybírám nejméně obtížnou modrou trasu, která je dostatečně široká. Sjedu až k přibližovadlu, jímž se dostanu zpět na dolní stanici k nástupišti. Zde už rapidně přibylo lidí.

ZÁNOVNÍ, ALE LUXUSNÍ

Nezbývá než čekat. Cesta nahoru trvá několik minut. Po sesednutí z lanovky se tentokrát vydávám vlevo. Sjíždím červenou, kterou zvládne i průměrný lyžař, a konečně se dopravím k zánovní, ale stále luxusní lanovce s plexisklem. Oproti lanovce zcela nové stála provozovatele areálu zhruba třetinu. Ještě loni sloužila v rakouském středisku Seekarspitzbahn v Horních Taurech. Společnost SKI Bižu, která největší středisko Jizerských hor provozuje, za ni zaplatila 45 milionů korun. „Lanovka nahradila kotvový vlek a obsluhuje černou sjezdovku Slalomák a modrou Kostelní,“ zmínil jednatel SKI Bižu Pavel Bažant.

Nasedám společně s dalšími lyžaři na měkkou sedačku. Za tři a půl minuty jsem nahoře. Během cesty překonáváme převýšení 220 metrů a urazíme 920 metrů. Cestou zpět na dolní stanici mi vyhládne, a tak zastavuji u občerstvení. Přestože mám chuť na točenou jedenáctku za třicet korun, raději zvolím nealko. Ceny jsou na přijatelné úrovni. Za čaj zaplatím 20 korun, káva stojí od 25 korun výš, v nabídce jsou i pečené čaje za 45 korun. Dva druhy polévky jsou za stejnou cenu a stejně zaplatíte i za krokety s tatarkou. Já volím párek v rohlíku za 25 korun.

Nasazuji lyže a vyrážím k dolnímu vleku. Mé obavy se bohužel naplnily a čeká na mě desetiminutová fronta. „O víkendu máme návštěvnost 3000 lidí za den, to samé je dnes, kdy děti mají prázdniny,“ vysvětlil Bažant. Tolik času však nemám a usoudím, že je ten správný čas skončit. V půl dvanácté se tedy odebírám zpět na parkoviště. A nejsem jediná. I další lyžaři a snowboardisté to vzdali. Ještě zdáli slyším jednoho z nich, jak říká: „Nejsem Pražák, abych se sem přišel ukazovat do fronty. Zajedu sem, až nebudou mít děcka prázdniny.“