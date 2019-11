Rozšíření sjezdovky Turistická na Tanvaldském Špičáku, nový systém zasněžování a v neposlední řadě příprava nového zázemí v lokalitě Tanvaldský Špičák II. To jsou letošní investice společnosti Ski Bižu do rozvoje lyžařských areálů, které přesáhly 10 milionů korun.

Lyžaři v nadcházející sezóně na Tanvaldském Špičáku nejvíce ocení rozšíření Turistické, tedy modré sjezdovky. „V současné době je už vykácen 45metrový úsek ve střední pasáži sjezdovky,“ upřesnil jednatel Ski Bižu Pavel Bažant. Zároveň upozornil, že je pro ně velký úspěch, že po dvou letech, po složitém jednání s ekology, tyto úpravy prosadili.

Lidé se také dočkají rozšíření červené Závodní a černé sjezdovky nazývané Slalomák. Na to si ale musí počkat do roku 2021 nebo 2022. Na rozdíl od modré Turistické ještě na těchto těžších sjezdových tratí kácení neproběhlo. „Když to dobře dopadne, tak se černá bude kácet v druhé půlce příštího roku. Na Slalomáku bude zásah výrazně větší než na Turistické. Šířka dosáhne až na sto metrů, takže bude muset být zasněžování umístěno po obou stranách sjezdové tratě, dále umístíme ochranné sítě a další úpravy,“ nastínil budoucnost Bažant.

Červená by se v budoucnu měla rozšířit místy až o 15 metrů. Celkem tak dojde k rozšíření sjezdových tratí o více než 4 hektary. Další zajímavostí je to, že Ski Bižu v celém areálu finišuje s projektem nové podoby systému zasněžování. Provozovatelé přecházejí na automatický systém, který je úspornější. S tím souvisí výměna sněžných děl a postupná výměna dožitých rozvodů vody.

Ski Bižu dále plánuje rozšířit zázemí pro lyžaře u nástupu na Špičáku II. Už přijíždějící návštěvníci uvidí z areálu tři nová stavení.

„Konkrétně se jedná o budovy pro služby pokladny, WC, lyžařskou školu, půjčovnu, dětskou hernu či skidepot. Dále připravujeme nové zázemí i pro gastronomii a plánovaná investice se bude týkat i úpravy parkovacích ploch,“ vysvětlil Petr Bažant, který má na starosti marketing Ski Bižu. Tyto budovy musí být uvedené do provozu nejdéle v sezóně 2021/2022.

Už nyní existují plány na rekonstrukci věže na vrcholu Tanvaldského Špičáku. Ta by se měla uskutečnit v letech 2020 až 2021. Turisté či lyžaři se však nemusejí bát, že by se jim po dobu úprav zdejší oblíbená restaurace uzavřela.

„Zůstane otevřená. Domnívám se, že nebude důvod ji uzavírat, “ upřesnil Bažant s tím, že rekonstrukce věže bude financována v rámci česko-polského projektu. „Původně to měly být tři miliony, ale myslím si, že se částka vyhoupne na pět milionů korun,“ doplnil jednatel.

Ski Bižu provozuje lyžařský areál Tanvaldský Špičák, Bedřichov a Severák. Ty jsou propojeni společným odbavovacím systémem a skibusem s návazností na nástupní místa Jizerské magistrály. Provozují 17 kilometrů sjezdovek, 2 lanové dráhy, 20 lyžařských vleků a 3 pojezdové koberce s přepravní kapacitou 18 tisíc osob za hodinu.