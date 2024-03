Tři největší skiareály v Jizerských horách jsou definitivně zavřené, po Severáku v Hraběticích a sjezdovkách v Bedřichově se ke konci února zavřel i Tanvaldský Špičák. Ředitel tří největších skiareálů v Jizerských horách Pavel Bažant řekl, že tak špatný únor za 35 let působení v tomto oboru nepamatuje.

"Dnes je konec. Zavíráme i poslední areál na Tanvaldském Špičáku. Z pohledu zimních sportů se jednalo o velmi špatnou zimu. Dělali jsme všechno možné, ale dále to nejde. Není sníh, nemrzne," napsal skiareál na sociální sítě.

"Pamatujeme problémové zimy. Ta, která nás také hodně zastavovala a trápila, byla před 15 lety. Ale nebylo to tak, že by padl únor. A co si pamatuji, tak únor jsme jeli vždy víceméně dobře. Vypadával nám prosinec, leden nebo březen, ale únor se skoro vždy povedl. Takže to je teď poprvé," řekl ředitel společnosti Ski bižu Pavel Bažant.

Atypická je podle něj letošní zima množstvím srážek. "Za poslední čtyři měsíce jsme měli trojnásobek průměrného ročního spadu srážek a bohužel skoro všechny srážky byly ve formě deště," dodal.

Odhadl, že oproti dobrým zimám budou mít letos výpadek na příjmech zhruba poloviční a oproti průměrné zimě budou mít příjmy nižší asi o deset procent. Sezona tak skončí ve ztrátě, příjmy zřejmě pokryjí jen provozní náklady. "Ještě to nemám dopočítané, ale to by mělo vyjít. Pokud do toho ale zahrnu splátky úvěrů a investice, tak to samozřejmě nestačí, to neumíme, to nejde," uvedl Bažant.

Zatímco ze špatné zimy před 15 lety se podle něj vzpamatovávali tři roky, u této předpokládá, že to zvládnou během tohoto roku. Znamenat to ale bude mimo jiné, že letos se nebude dělat žádná větší investice. "O rok jsme je odložili," řekl ředitel Ski bižu. Firma tak mimo jiné odloží výměnu jedné sedačkové lanovky na Tanvaldském Špičáku.

Zkušenosti z letošní zimy podle Bažanta využijí také v nastavení systému zasněžování sjezdovek. "Nebudeme se snažit mít v provozu všechny sjezdovky, ale mít na každé, kterou otevřeme, metr sněhu. Budeme tak na nich dělat skoro až dvakrát tolik sněhu, než jsme dělali doteď," dodal.

V kraji zůstává v provozu se zbytky sněhu ještě skiareál v Rokytnici nad Jizerou, kde jezdí podle serveru snow.cz hlavní lanovky Horní Domky a Lysá Hora a vlek Kaprun II. Na sjezdovkách tam leží do 50 centimetrů technického sněhu a dál už nezasněžují. Na Ještědu je ještě otevřená sjezdovka Nová Skalka s přilehlou lanovkou a podle oficiálního webu tam leží 70 centimetrů sněhu. V Harrachově se lyžuje podle webu snow.cz na téměř všech sjezdovkách a v provozu je přes polovinu vleků, pro běžkaře je sjízdná Harrachovská magistrála a upravují běžeckou trať Terex.

