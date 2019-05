Jejich výrobě se věnuje i Karolína Babuská, která strávila svá studentská léta v Liberci, kde vystudovala obor textilní a oděvní návrhářství na Technické univerzitě. „Mám Liberec velice ráda a často se do něj vracím. Proto mi udělalo obrovskou radost, že díky Tatrhům mám možnost ve městě pod Ještědem prodávat své výrobky,“ svěřila se regionální tvůrkyně.

Jak se zrodil nápad na Taštěnky?

Před pár lety jsem pomáhala organizovat hudební festival. Pro tento projekt bylo potřeba zajistit propagační předměty a tehdy jsem poprvé vyrobila několik plátěných tašek. Plátěnky se tak líbily, že jsem je začala prodávat po internetových platformách. Byl to vhodný projekt, ve kterém jsem se po ukončení školy mohla realizovat.

V čem se liší vaše tvorba od ostatních?

Originální jsou mé náměty a také užívání pestrých barev. Při tvoření se nespoléhám pouze na štětec, ale vymýšlím jiné metody, kterými zachytit plánovaný motiv. Každá z Taštěnek je ručně malovaná, každá je originál. Někdy se snažím do tašky ukrýt celý příběh, jindy tam najdete něco vtipného. Ráda na Taštěnkách vytvářím drobné detaily.

Neměla jste problém s vymýšlením názvu?

Slovo Taštěnka pro mě má velký význam. Vzniklo při náročném výstupu do bulharských hor. Během cesty, kdy nám zbývalo ještě asi sto kilometrů do cíle, jsem si potřebovala odpočinout. Položila jsem krosnu na zem, abych si na ni sedla. Moje kamarádka věděla, že do kempu je to ještě pěkný kus cesty, a proto se nezastavila a jen na mě utrousila ,,zvedni tu taštěnku, jdeme dál. “ Toto slovo se mi doslova vpálilo do paměti, a proto jsem ho použila na název svých plátěnek.



Tašky si sama šijete, nebo máte nějakého dodavatele?

Tašek mám více druhů. Sama si šiji tašky ze lnu, tento model má navíc zip i podšívku. Z bavlny pak šiji dvojvrstvé pytlíčky na ovoce a batůžky. Bavlněné plátěné tašky si objednávám od brněnského dodavatele.



Proč bych si měl pořídit tašku zrovna od vás?

Jak jsem už řekla, každá z mých tašek je originál, takže pokud chtějí lidé vlastnit tašku, co nikdo jiný nemá, měli by si koupit právě tu mou. Plátěné tašky obecně jsou dobrá alternativa pro člověka, kterému není lhostejná přemíra odpadu, kterou současná společnost vytváří. Ale ten nejjednodušší důvod je si udělat prostě radost, stejně tak jako si já dělám radost vytvořením Taštěnky. (smích)



Máte nějakou oblíbenou?

Můj nejoblíbenější motiv je nelétavý pták kivi vznášející se na baloncích. Ráda mám také tučňáky hřadující se na telegrafních drátech.



Kde čerpáte inspiraci?

Hlavně z přírody. Konkrétně mám ráda zajímavosti zvířecí říše. Baví mě se o zvířatech dozvídat nové informace. Jejich odlišnosti mě inspirují například k vytvoření absurdní situace.



Je podle vás trend, že si lidé kupují originální výrobek od regionálního výrobce?

Určitě ano, poslední dobou lidem začíná záležet na tom, kdo je autorem výrobku. Přejí si, aby předmět, který používají, byl vytvořen s láskou. Těchto lidí zatím není většina, ale myslím si, že jich přibývá.



Máte krásné fotky na Instagramu. Jak hodnotíte sociální sítě jako nástroj k propagaci?

Děkuji za pochvalu. (úsměv) Na Instagramu ráda něco přidám, ale i přesto si myslím, že propagace na sociálních sítích jde trochu mimo mě. Vím, že někteří autoři mají stovky sledujících a na základě toho i prodávají, ale tam já ještě nejsem a asi v budoucnu ani nebudu. Přes Facebook nebo i Instagram jsem schopná přijímat objednávky a také to dělám. Ale nemyslím si, že sociální sítě jsou jediný způsob, jak v dnešní době uspět.



Co chystáte v nejbližší době?

Po Tatrzích se začnu věnovat tkaní tapiserie, kterou mám už rozpracovanou. Ovšem na Taštěnky nezapomínám, v hlavě se mi rodí další projekty. Týká se to nových motivů, inspiraci budu hledat v tajích českého folkloru, ale probádám i botaniku. Mimo jiné plánuji rozšířit nabídku batohů a lněných tašek.



Jak se stavíte k Tatrhům a akcím podobného ražení?

Mám velmi ráda trhy, především ty menší. Miluji pohodovou atmosféru, která na nich většinou panuje. Ráda tam potkávám další výtvarníky a prodejce s regionálním zbožím, u kterých je obzvláště vidět, že jim na jejich výrobcích záleží. Důležitá je pro mě také možnost osobně se setkat se zákazníky a vidět jejich reakce, které mě motivují k další tvorbě.



Čeho byste chtěla v budoucnosti dosáhnout?

Ráda bych se i nadále věnovala Taštěnkám. Bylo by skvělé, kdyby se mi povedlo vyčlenit více času na šití vlastních modelů tašek. No a v poslední řadě, když při tom hledání času ještě nějaký zbude, ráda bych uspořádala výstavu svých autorských tapiserií. (úsměv)