„Na základě rozhodnutí ministerstva a po dalším pečlivém zvážení jsme se rozhodli povolit přítomnost otců, respektive třetí osoby, u porodu v jablonecké nemocnici,“ potvrdila mluvčí zdravotnického zařízení Petra Hybnerová.

Tatínky ale čeká celá řada pravidel. Maminka nejprve projde do nemocnice, tatínek bude čekat venku před hlavním vchodem nebo v autě s věcmi. Pokud bude porod „na spadnutí“, projde vstupní kontrolou, musí být zcela bezrizikový, přijde přímo na porodnici do 3. patra. V šatně se převlékne do jednorázového oblečení, které mu poskytne personál. To je rozdíl třeba oproti nemocnici v České Lípě, kde si tatínek porodnické oblečení musí zakoupit na informacích.

Třetí osoba u porodu ale musí použít jedině chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest. „Tyto roušky už jsou v lékárnách k dostání, musí si ji s sebou k porodu přinést. Akceptovány nejsou v tomto případě látkové roušky ani respirátory,“ doplnila Hybnerová.

Z porodního sálu nesmí tatínek po celou dobu odcházet, tedy ani na svačinu či cigaretu. Naopak se může během porodu účastnit standardních úkonů, jako je stříhání pupeční šňůry, přikládání miminka k prsu a podobně. „Až budeme maminku překládat po porodu na pokoj, tatínek půjde do šatny, kde se převlékne a z nemocnice rovnou odejde. Návštěvy v dalších dnech jsou i nadále zakázány,“ podotkla mluvčí.

Zaměstnanci nemocnice očekávají na druhé straně i vstřícnost ze strany nastávajících rodičů a akceptování všech uvedených pravidel bez výjimky. „Opatřeními chráníme nejen ostatní pacienty, ale především personál, kdy nechceme ohrozit chod porodnického oddělení,“ zdůraznil ředitel Nemocnice Jablonec Vít Němeček.

Nastávajícím maminkám se ulevilo. „Je to skvělá zpráva. První termín mám až za čtrnáct dní, ale bála jsem se, že na něj půjdu od manžela. Hned jsem klidnější, snad už to tak zůstane,“ reagovala 32letá Dominika z Jablonce.

V Jablonci mohou tatínkové k porodu dva dny poté, co to povolila Krajská nemocnice Liberec. Tam mohli tatínkové k porodu hned od rozhodnutí ministerstva, tedy už ve čtvrtek 16. dubna.

Nastávající maminky rozhodnutí krajské nemocnice kvitovaly a zároveň poukazovaly na fakt, že jablonecká nemocnice ještě ve čtvrtek přítomnost otců odmítala. „Ačkoliv chápeme přání rodičů, považujeme zatím za rizikové těmto požadavkům vyhovět,“ vysvětloval Němeček. Nakonec se k ostatním připojila i nemocnice v Jablonci.

Ostatní preventivní protiepidemická opatření zůstávají nadále platná. Do odvolání je zrušený provoz všech neakutních pracovišť. V případě vážnějších zdravotních potíží je akutní péče za zvýšených hygienických opatření zabezpečena. Informace o způsobu získání receptu a informace z jednotlivých oddělení najdete na webových stránkách nemjbc.cz. Varianty přechodu na mírnější režim v současné době vedení nemocnice plánuje.