Originální komunitní trhy, které za poslední roky přilákaly na nečekaná místa v Liberci a Jablonci tisíce lidí, se první říjnovou neděli vrátí do Jablonce nad Nisou, kde se konají od roku 2017. Loni tradici narušila epidemie koronaviru, letos o ně zájemci nepřijdou.

Ulice kolem kostela dr. Farského zaplní hudba, divadlo a stánky s jídlem, designem a módou od mladých návrhářů. Pro návštěvníky se otevře i bývalý Dům nábytku. „Loni jsme si kvůli koronaviru vyzkoušeli menší akci u kostela dr. Farského a bavilo nás, jak Jablonec na chvilku ožil a jak příjemná atmosféra tu může být,“ řekla jedna z organizátorek akce Veronika Iblová.

Návštěvníci se mohou těšit jak na osvědčené a oblíbené stánkaře, tak i na nové a neokoukané tváře. Tatrhy totiž kombinují hned několik trhů do jednoho. Bistra a foodtrucky doplňují desítky stánků s handmade výrobky od mladých českých návrhářů. Tradičně je součástí i bleší trh. „Postupem času se nám rozšiřoval počet farmářů a výrobců kvalitních potravin, a tak jsme jim věnovali celou sekci farmářského trhu, který najdete na zahradě fary vedle kostela. Bude se tu moštovat, prodávat sezónní ovoce a zelenina, ale nebude chybět třeba ani skutečné africké ovoce nebo med a řemeslná čokoláda,“ zdůraznila další z organizátorek Kristýna Mlýnková.

Organizátorům se podařilo získat svolení majitele bývalého Domu nábytku a díky tomu se část programu odehraje pod střechou. Zatím jen na jeden den, ale plány jsou dlouhodobější. „V přízemní hale se otevře kavárna a tržnice se současnou módou. V prvním patře chystáme výstavu moderní architektury a další překvapení nebudeme zatím prozrazovat. Rozhodně to ale bude stát za to,“ netajila nadšení Iblová. V plánu mají zde vybudovat moderní moderní městskou tržnici, která by byla v Jablonci trvale. Pokud všechno dobře půjde, mohla by se otevřít už v příštím roce,“ dodala.

Mezi stánkaři bude i letos bezpeněžní Nazdar Bazar. Jedná se o prostor, kde lze darovat anebo naopak být obdarován věcmi do domácnosti, které někomu už přestaly sloužit a druhému udělají radost a přinesou užitek. Tatrhy začínají v neděli 3. října od 10:00, vstup je zdarma. „Věnujeme spoustu energie tomu, aby byly Tatrhy bezpečné a příjemné,“ uzavřela vyprávění Veronika Iblová.