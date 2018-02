Tatrhy lákaly na dobré jídlo, pití i akrobaty

Liberec – Nezvyklé davy lidí proudily v neděli dopoledne směrem k libereckému hlavnímu nádraží. Většina návštěvníků však nemířila tentokrát na vlak, ale na už v pořadí třetí liberecké Tatrhy.

Tatrhy kombinují tři části, a to desing market, food market a bleší trh. Foto: Archiv organizátorek

Ty se tentokrát konaly v secesní hale za hlavní budovou, kterou už od deseti hodin dopoledne zaplnili stánkaři nabízející šperky, hračky, oblečení, bylinky, ale samozřejmě také jídlo. K dispozici byly nejen klasiky české kuchyně, jako jsou palačinky a různé dortíky, ale řada novinek vyrobených z biopotravin. Hned za vchodem například lákala návštěvníky trochu nezvyklá vůně kávy.

VŮNĚ KÁVY

„Je to tak zvaná orzo coffee, název pochází z Itálie a znamená káva z ječmene,“ vysvětluje prodejce Jan Žák, zatímco se za mnou kupí fronta. „V tuto chvíli je to jediné bezkofeinové přírodní espresso. Přírodní, protože normálně musí bezkofeinová káva projít chemickou úpravou, při které jsou kávová zrna prostřednictvím metylchloridu zbavená kofeinu,“ pokračuje stánkař a já opatrně upíjím. Espresso chutná jako hodně silné caro. „Je to výborné na trávení. Obsahuje minerály, vlákniny,“ dodává Jan Žák, podle kterého je to jediná obilná káva v Čechách, kterou si můžete vychutnat v espresso formě.

„Na trhu jsme zatím jen tři měsíce, je to úplná novinka. Ale naším cílem je, aby si ji lidé mohli objednávat v kavárnách,“ vysvětluje stánkař s tím, že ohlasy jsou zatím dobré. „Lidé to u nás neznají, ale je zajímavé, že v Itálii je orzo v nabídce v každé druhé kavárně a je to velmi oblíbený nápoj,“ upozorňuje.

Opouštíme stánek s kávou a noříme se hlouběji mezi trhovce a nakupující. Odněkud se ozývá příjemný ženský zpěv, kterému se dokonce daří přehlušit jarmareční šum. Nad námi obratně balancuje na laně provazochodec. „Je to tady moc fajn, jen těch lidí je hrozně moc,“ svěřuje se Šárka z Jablonce, která na Tatrhy přijela z celou rodinou stylově vlakem.

„Jsme rádi, že mají Tatrhy takový úspěch. Museli jsme tentokrát dokonce odmítat stánkaře,“ vysvětluje pořadatelka Kristýna Mlýnková s tím, že tak velkou účast nečekali.

„Další Tatrhy už máme naplánované na 22. dubna. Budou se konat opět venku, v Resslově parku. Jen musíme doufat, že nás nezklame počasí,“ zve pořadatelka.